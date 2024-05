Suzuki Jimny: fornitura per i Carabinieri in servizio nei Parchi Nazionali

Per le loro attività di sorveglianza e tutela del territorio, i Carabinieri Forestali del Parco Nazionale della Maiella potranno giovarsi di quattro nuove Suzuki Jimny. Questi esemplari fanno parte della fornitura iniziale di una flotta che, in totale, conterà 32 esemplari, in via di allestimento per la Benemerita. Tutte le vetture finiranno in servizio nelle oasi ambientali nazionali, dando supporto ai militari dell’Arma per la salvaguardia di uno dei beni più preziosi: la natura. Ovviamente si tratta di mezzi specificamente configurati, per assecondare al meglio la loro missione istituzionale.

Il primo lotto, come dicevamo, è già stato consegnato ai Carabinieri Forestali che lavorano nel Parco Nazionale della Maiella (Abruzzo), facente parte della rete mondiale dei geoparchi, per la sua valenza geologica, botanica, storica, artistica, archeologica e culturale. Con le quattro Suzuki Jimny, gli uomini e le donne in divisa potranno muoversi bene nelle zone più impervie dell’area protetta.

Suzuki Jimny al servizio del bene comune

La consegna ufficiale ai militari dell’Arma è avvenuta ieri presso la sede dell’ente di tutela del territorio, che ha provveduto al loro acquisto, coi fondi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ricevuti nel giugno 2023. Successivamente le vetture di questo primo lotto sono state adattate alla nuova missione e consegnate in comodato d’uso gratuito ai Carabinieri Forestali in servizio presso le stazioni della Benemerita di Cansano, Palena, Palombaro e Sant’Eufemia a Maiella.

Con le nuove Suzuki Jimny gli uomini e le donne in divisa avranno degno supporto per lo svolgimento delle attività istituzionali nell’ambito dell’area protetta. Le auto giapponesi contribuiranno alla mobilità e alla vigilanza in quelle aree remote caratterizzate da fondi accidentati, anche nelle severe condizioni invernali. Con le sue dimensioni ultracompatte, il fuoristrada del Sol Levante unisce grandi prestazioni off-road e notevole praticità d’uso quotidiana. Con la sofisticata trazione integrale 4WD AllGrip PRO e con il controllo di trazione LSD, la Suzuki Jimny è in grado di raggiungere luoghi inaccessibili o comunque molto problematici.