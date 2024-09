BMW e Toyota si uniscono per la tecnologia a idrogeno

BMW ha intenzione di lanciare il suo primo veicolo elettrico a celle a combustibile (FCEV) di serie nel 2028, offrendo ai clienti un’altra opzione di propulsione totalmente elettrica a zero emissioni locali. Il BMW Group e Toyota Motor Corporation stanno unendo le forze e le capacità tecnologiche per immettere sulle strade una nuova generazione di propulsori a celle a combustibile. Entrambe le aziende condividono l’aspirazione di far progredire l’economia dell’idrogeno e hanno esteso la loro collaborazione per portare questa tecnologia a zero emissioni locali al livello successivo.

BMW e Toyota uniscono le forze

“Si tratta di una pietra miliare nella storia dell’automobile: il primo veicolo a celle a combustibile di serie offerto da un produttore globale premium. Alimentato dall’idrogeno e guidato dallo spirito della nostra cooperazione, sottolineerà come il progresso tecnologico stia plasmando la mobilità del futuro”, ha dichiarato Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG. “E annuncerà un’era di forte domanda di veicoli elettrici a celle a combustibile”.

Koji Sato, Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione (Direttore Rappresentante) di Toyota Motor Corporation, ha dichiarato: “Siamo lieti che la collaborazione tra BMW e Toyota sia entrata in una nuova fase. Nella nostra lunga storia di partnership, abbiamo avuto la conferma che BMW e Toyota condividono la stessa passione per le automobili e la stessa convinzione di un approccio di “technology openness” e “multi-pathway” alla neutralità delle emissioni di carbonio. Sulla base di questi valori condivisi, approfondiremo la nostra collaborazione con azioni quali lo sviluppo congiunto di sistemi a celle a combustibile di nuova generazione e l’espansione delle infrastrutture, con l’obiettivo di realizzare una società dell’idrogeno. Accelereremo i nostri sforzi insieme a BMW e ai partner di vari settori per realizzare un futuro in cui l’energia a idrogeno sostenga la società”.

La tecnologia condivisa

Il BMW Group e Toyota Motor Corporation svilupperanno insieme il sistema di propulsione per i veicoli passeggeri, con la tecnologia di base delle celle a combustibile (le singole celle a combustibile di terza generazione) realizzando sinergie sia per le applicazioni commerciali che per i veicoli passeggeri. Il risultato di questa collaborazione sarà utilizzato nei singoli modelli di BMW e Toyota e amplierà la gamma di opzioni FCEV disponibili. I clienti possono aspettarsi che i modelli FCEV di BMW e Toyota mantengano le loro identità e caratteristiche distinte, offrendo loro opzioni FCEV individuali tra cui scegliere. La collaborazione nello sviluppo e nell’approvvigionamento promette di ridurre i costi della tecnologia delle celle a combustibile.

Il primo modello di produzione a idrogeno nel 2028

Dopo aver testato con successo la flotta pilota BMW iX5 Hydrogen in tutto il mondo, il BMW Group si sta ora preparando per la produzione in serie di veicoli con sistemi di propulsione a idrogeno nel 2028, sulla base della tecnologia di nuova generazione sviluppata congiuntamente. I modelli di serie saranno integrati nel portafoglio esistente di BMW, ovvero il marchio tedesco offrirà un modello esistente in una variante aggiuntiva con sistema di propulsione a celle a combustibile a idrogeno.

Il percorso per realizzare il pieno potenziale della mobilità a idrogeno comprende il suo utilizzo nei veicoli commerciali e la creazione di un’infrastruttura di rifornimento per tutte le applicazioni di mobilità, compresi i veicoli passeggeri alimentati a idrogeno. Riconoscendo la natura complementare di queste tecnologie, il BMW Group e Toyota Motor Corporation sostengono l’espansione delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno e di ricarica dei veicoli elettrici a batteria. Entrambe le aziende incoraggiano l’approvvigionamento sostenibile di idrogeno creando la domanda, lavorando a stretto contatto con le aziende che stanno costruendo impianti di produzione, distribuzione e rifornimento di idrogeno a basse emissioni di carbonio.

Il BMW Group e Toyota Motor Corporation sostengono la creazione di un quadro favorevole da parte di governi e investitori per facilitare la penetrazione della mobilità a idrogeno nelle prime fasi e garantirne la redditività economica. Promuovendo le relative infrastrutture, mirano ad affermare il mercato degli FCEV come un ulteriore pilastro accanto alle altre tecnologie di propulsione. Inoltre, le aziende sono alla ricerca di progetti regionali o locali per promuovere ulteriormente lo sviluppo dell’infrastruttura a idrogeno attraverso iniziative di collaborazione.