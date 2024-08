Porsche 911 Turbo 50 Anni: omaggio a mezzo secolo di storia

I compleanni importanti vanno celebrati con tutti gli onori. Per il 50° anniversario della Porsche 911 Turbo, la casa tedesca ha deciso di lanciare un modello esclusivo della sua iconica vettura. In questa veste, la “belva” sovralimentata di Stoccarda racchiude le emozioni e la filosofia di una storia che va avanti da mezzo secolo. L’allestimento dell’abitacolo rievoca gli esemplari vintage, ma i rimandi sono evidenti anche sulla carrozzeria, in una miscela fra passato e presente, condita dalle solite note di eleganza.

La Porsche 911 Turbo 50 Anni coniuga gli specifici elementi stilistici alla qualità dei materiali, in un quadro esclusivo, dominato dall’eccellenza prestazionale. Per onorare al meglio il tributo al modello iniziale, doveroso concedersi il pacchetto opzionale Heritage Design, che aggiunge un ulteriore tocco di classe all’estetica.

I numeri della 911 Turbo 50 Anni sono evocativi

Questa interpretazione della più nota auto sovralimentata del marchio è destinata a prendere forma in serie speciale, con una tiratura limitata di 1.974 esemplari. Base di sviluppo dell’allestimento celebrativo è stata una 911 Turbo S di ultima generazione.

Ricordiamo che la capostipite della famiglia di modelli di cui ci stiamo occupando fece il suo debutto sul mercato nell’ormai lontano 1974. Si trattava della Tipo 930, che fece tesoro delle esperienze acquisite in gara con le 917/10 e 917/30. Quel retaggio si coglie anche sulla nuova nata.

Gli elementi grafici laterali in vinile di serie richiamano la storica livrea della 911 RSR Turbo presentata al Salone dell’Auto di Francoforte del 1973, che anticipò la 911 Turbo commerciale. A caratterizzare visivamente la carrozzeria della vettura celebrativa del mezzo secolo di vita provvede la tonalità Turbonite. Si nota anche l’uso del Grigio Antracite sul profilo dell’alettone posteriore, sul sottoparaurti posteriore, sulla base degli specchietti retrovisori e sui bordi delle prese d’aria.

Di serie ci sono i cerchi Exclusive Design, che si intonano bene al resto della tela grafica. Quando la portiera è aperta, un proiettore a LED proietta l’immagine di un turbocompressore a terra. Molto forte la connessione interna col passato, grazie all’uso dell’iconico tartan McKenzie. Tanti i loghi che rimandano al mezzo secolo di vita del modello.

Ancora sexy col pacchetto Heritage Design

Come dicevamo, l’omaggio alla tradizione si concretizza meglio con il pacchetto Heritage Design 50 Anni di Turbo, che offre numerosi altri elementi estetici e di equipaggiamento esclusivi, connessi alla versione delle origini. Il colore base del pacchetto è, in questo caso, il verde Aventurine metallizzato. In alternativa, sono disponibili sia le tonalità standard della 911 sia i colori del programma Paint to Sample. Uno dei componenti del pacchetto è il lecca-lecca con numeri di vettura selezionabili individualmente tra 0 e 99.

Dal punto di vista tecnico, nessuna modifica rispetto alla 911 Turbo S, in produzione dal 2019. La spinta, anche qui, fa capo a un motore boxer da 3.7 litri di cilindrata, che eroga 650 CV di potenza massima e 800 Nm di coppia motrice, su un peso in ordine di marcia di 1.640 kg. Questo si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.7 secondi e da 0 a 200 km/h in 8.9 secondi. Il vigore energetico giunge al suolo col supporto di un cambio a doppia frizione a 8 rapporti (PDK) e della trazione integrale attiva Porsche Traction Management (PTM). I prezzi partono da 283.096 euro, comprensivi di IVA e di equipaggiamento specifico. Le consegne inizieranno nell’autunno.