La Porsche 911 Turbo S con Will Smith sul set di “Bad Boys: Ride or Die”

Una Porsche 911 Turbo S (serie 992) è protagonista del nuovo film “Bad Boys: Ride or Die“. Questo sequel scrive il terzo capitolo della saga di “Bad Boys”, con i detective Mike Lowrey e Marcus Burnett, della squadra narcotici di Miami, interpretati rispettivamente da Will Smith e Martin Lawrence. Il primo dei due ha vinto anche il Premio Oscar nel 2021, come miglior attore protagonista, per “Una famiglia vincente – King Richard”. Ora prosegue la sua collaborazione col noto franchise di “Bad Boys”.

Questo prodotto della settima arte rinnova la sua liaison con le iconiche auto sportive tedesche, partita nella prima serie con la versione sovralimentata dalla 964 e poi proseguita con una Carrera 4S della 992. Adesso è il turno della Porsche 911 Turbo S, entrata nel set della nota commedia d’azione di Sony Pictures. L’esemplare scelto per le riprese è di colore nero: una tinta che ne valorizza i lineamenti. È la terza volta che una vettura della casa di Zuffenhausen viene coinvolta nella saga, cui si lega intimamente.

Alla prima di Berlino del nuovo film, diverse sportive del marchio sono state usate per accompagnare sul red carpet i vari attori, registi, produttori e ospiti internazionali, in una tela particolarmente glamour. Ricordiamo che la Porsche 911 Turbo S, protagonista di “Bad Boys: Ride or Die”, è spinta da un motore flat-six biturbo da 3.7 litri di cilindrata, che eroga 650 cavalli di potenza massima e 800 Nm di coppia, scaricate a terra sulle quattro ruote motrici, col supporto di un nuovo cambio a doppia frizione a otto rapporti. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 2.7 secondi, quello da 0 a 200 km/h solo 8.9 secondi. La punta velocistica si fissa a quota 330 km/h.

Fonte | Dupont Registry

Foto | Profilo Facebook Porsche USA