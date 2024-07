Una Skoda speciale per l’ultimo atto del Tour de France

Una Skoda Elroq camouflage, l’ultimo modello completamente elettrico del marchio che sarà presentato in autunno, si è unito alla cronometro, atto finale della 111a edizione del Tour de France, per accompagnare i corridori. Il vincitore assoluto, Tadej Pogačar, ha ricevuto il popolare trofeo in cristallo creato da Skoda Design, mentre il CEO di Skoda Auto Klaus Zellmer ha consegnato un trofeo in cristallo verde a Biniam Girmay, vincitore della classifica a punti. Il marchio ceco sostiene il Tour da ventuno anni e questa partnership, che comprende la fornitura della flotta ufficiale della TdF, è stata estesa fino al 2028. Il marchio è attualmente partner di 20 eventi ciclistici di primo piano, tra cui il Tour de France Femmes avec Zwift dal 2022.

L’entusiasmo di Skoda

Klaus Zellmer, CEO di Skoda Auto, ha commentato: “I giri finali sono emozionanti e mi rendono orgoglioso del fatto che Škoda Auto sia di nuovo il partner principale del Tour de France, per il 21° anno consecutivo. Voglio congratularmi con tutti gli atleti che hanno dato il massimo per quasi 3.500 chilometri. Siamo stati onorati di poter supportare le squadre con la nostra flotta, comprese le auto del direttore, e lieti di partecipare alle cerimonie di premiazione. Il nostro patrimonio ciclistico rende ancora più importante il fatto che contribuiamo a ispirare i ciclisti di tutto il mondo sostenendo il Tour de France e il lavoro più ampio dell’A.S.O., compreso il Tour de France Femmes avec Zwift”.

La duratura partnership col Tour de France

In qualità di main partner ufficiale di lunga data, Skoda Auto ha fornito al team organizzatore 205 veicoli, tra cui le “auto rosse”, una Enyaq completamente elettrica e una nuova Superb Combi plug-in-hybrid, utilizzate dal direttore di gara Christian Prudhomme per guidare il gruppo. Skoda ha preparato una sorpresa inaspettata per la tappa finale, una Elroq camouflage: l’ultimo modello completamente elettrico del marchio ha fatto così il suo debutto in pubblico. Con il suo aspetto distinto, questo nuovo SUV compatto è il primo modello Skoda ad adottare Modern Solid, il nuovo linguaggio stilistico del marchio che porta avanti il design esterno dell’intero portafoglio. L’auto che si è unita ai piloti nella fase finale era camuffata, poiché la sua anteprima ufficiale avverrà solo in autunno. Finora solo alcuni giornalisti hanno avuto la possibilità di vedere e provare il nuovo modello durante i primi test drive per i media.