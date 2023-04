Skoda, Michael Oeljeklaus: ‘Le batterie sono importanti per la trasformazione verso la mobilità elettrica’

Skoda ha raggiunto un altro importante traguardo presso il suo stabilimento principale di Mladá Boleslav, producendo 500.000 sistemi di batterie. Questi sono montati sui veicoli basati sulla piattaforma MEB e sui modelli ibridi plug-in di Skoda, Volkswagen, Audi e Seat.

Questo dimostra che la casa automobilistica ceca sta investendo parecchio nella trasformazione dei suoi impianti, nonché nello sviluppo, nella digitalizzazione e nell’ulteriore formazione della sua forza lavoro. Fino ad ora, il brand ha migliorato le competenze di oltre 23.000 dipendenti per prepararli alla mobilità elettrica.

Michael Oeljeklaus, membro del Consiglio di Amministrazione per la produzione e la logistica di Skoda Auto, ha celebrato il raggiungimento di questo nuovo obiettivo.

“I sistemi di batterie sono la componente chiave per la nostra trasformazione di successo verso la mobilità elettrica. Il giubileo storico dei 500.000 sistemi di batterie prodotti da Skoda per veicoli MEB e ibridi plug-in è un risultato eccezionale: testimonia sia la fiducia del Gruppo Volkswagen nel nostro team altamente qualificato sia il nostro impegno senza compromessi per la mobilità elettrica. E presto cambieremo anche marcia: apriremo un’ulteriore catena di montaggio e aumenteremo ulteriormente la capacità di produzione giornaliera dei sistemi di batterie. Stiamo quindi seguendo la nostra tabella di marcia chiaramente definita per rafforzare la Repubblica Ceca come hub di mobilità elettrica”, ha detto Oeljeklaus.

Ogni 86 secondi viene prodotta una batteria per i PHEV MQB

Le batterie per i modelli ibridi plug-in di Skoda, Audi, Seat e Volkswagen vengono prodotte nello stabilimento di Mladá Boleslav da settembre 2019. Ogni turno vende circa 50 dipendenti impegnati in un’area di circa 2000 m².

Inoltre, ci sono 13 robot completamente automatizzati che gestiscono diverse operazioni, ad esempio il montaggio di componenti particolarmente pesanti. Ogni 86 secondi viene completata una batteria per i veicoli ibridi plug-in basati su MQB.

A maggio 2022, Skoda ha avviato la produzione delle batterie per i veicoli completamente elettrici basati sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Gli accumulatori hanno una capacità compresa tra 55 e 82 kWh e prevedono 16 o 24 celle.