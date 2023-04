Skoda, Klaus Zellmer: ‘L’Euro 7 porterà inevitabili aumenti di prezzo delle auto’

Auto come la Skoda Fabia e la Volkswagen Polo potrebbero abbandonare il mercato con l’arrivo dello standard Euro 7. Questo perché richiederà l’installazione di una serie di tecnologie per ridurre e monitorare le emissioni su qualsiasi nuova auto con motore a combustione interna venduta dal 2025 in poi.

Klaus Zellmer, capo di Skoda, è stato intervistato nelle scorse ore da Autocar, dando un punto di vista personale sull’introduzione delle nuove normative.

“Vogliamo rispettare il clima, ma se l’attuale bozza diventa realtà entro il 2025, dovremmo avere una tecnologia nelle auto che o non è ancora sviluppata o è così costosa che l’auto da 15.000 € arriverà a costare tra 18.000 € e 20.000 €. Ora il problema è che se aumenti così tanto il prezzo, l’auto diventerà difficile da vendere. Quindi le persone rimangono con le loro vetture più vecchie ed inquinanti, il che è peggio. Dobbiamo sederci insieme e creare un piano che sia buono per tutti: per i consumatori e per il clima”, ha detto Zellmer.

Non sarà possibile vendere la Skoda Fabia allo stesso prezzo attuale

Il dirigente della casa automobilistica ceca ha dichiarato che, se l’attuale bozza andasse avanti come creata, non sarebbe possibile continuare a proporre la Skoda Fabia allo stesso prezzo attuale. Infatti, ci si aspetterebbe un importante aumento di prezzo, passando dagli attuali 18.600 £ di partenza (nel Regno Unito) ai circa 20.000 £ o più. Zellmer afferma che questo prezzo non sarebbe più allettante per i consumatori.