Skoda Enyaq iV 50: il SUV elettrico ora propone una versione più accessibile

La gamma Skoda si amplia con l’arrivo del nuovo Skoda Enyaq iV 50, una nuova versione entry-level del suo SUV completamente elettrico. L’EV promette prestazioni eccellenti e un prezzo di partenza inferiore a 40.000 euro.

L’Enyaq iV 50 è basato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, che garantisce una solida base per l’elettrificazione e un design innovativo. Grazie a questo pianale, il veicolo può vantare un prezzo di partenza allettante.

Dispone di un singolo motore elettrico da 148 CV

È dotato di un motore elettrico da 148 CV di potenza e offre un’autonomia massima di 365 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Queste caratteristiche, unite al generoso spazio interno, lo rendono la scelta ideale per le famiglie alla ricerca di un’auto elettrica.

Lo Skoda Enyaq iV 50 si distingue per i suoi cerchi in lega Regulus bicolore da 19”, il sistema di infotainment con display touch da 13 pollici, il navigatore e la retrocamera. Tra gli altri equipaggiamenti di serie troviamo la trazione posteriore, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il Design Selection Loft.

La batteria da 55 kWh (52 kWh netti) può essere ricaricata rapidamente in soli 36 minuti dal 10% all’80% sfruttando un caricatore rapido DC da 110 kW. Ciò consente di ridurre i tempi di attesa e garantire una maggiore praticità nella gestione delle ricariche.

Non è stato confermato al momento il lancio in Italia

La nuova variante del SUV full electric sarà disponibile in alcuni mercati europei selezionati, tra cui Germania, Paesi Bassi e Belgio. Non si hanno ancora informazioni sui prezzi e sulla possibile commercializzazione in Italia.

L’arrivo del nuovo Skoda Enyaq iV 50 rappresenta un’importante novità per la line-up della casa automobilistica ceca, offrendo un’alternativa più accessibile per coloro che desiderano guidare un SUV a zero emissioni.