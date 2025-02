“Nostalgia e innovazione si incontrano su quattro ruote”: è questa la sintesi perfetta che descrive la nuova creazione della carrozzeria Caselani, capace di trasformare la moderna Citroën Ami in una replica in miniatura del leggendario furgone Type H. Questo esclusivo kit Caselani, che farà il suo debutto al salone Retromobile di Parigi dal 5 al 9 febbraio, offre un look retrò alla piccola auto elettrica senza intaccarne le prestazioni tecniche.

Citroën Ami, il kit in stile vintage

Il progetto, frutto della collaborazione tra il designer David Obendorfer e il Centro Stile Citroën, rappresenta un omaggio al celebre veicolo commerciale progettato da Flaminio Bertoni e prodotto dal 1947 al 1981. La trasformazione avviene grazie all’applicazione di pannelli in vetroresina che sostituiscono le parti originali, mantenendo invariato il peso complessivo del veicolo.

La “Type-Ami”, così è stata battezzata questa reinterpretazione, conserva la sua anima di mobilità elettrica ma si veste di un’estetica che richiama il passato. Il kit Caselani, compatibile con tutte le versioni della Citroën Ami, sarà disponibile in nove colorazioni diverse: sei tinte pastello e tre metallizzate.

Il prezzo per avere questo gioiellino

Per quanto riguarda i costi, il solo kit di trasformazione avrà un prezzo di circa 5.000 euro, mentre il modello completo partirà da 13.000 euro. Le prenotazioni sono già aperte e le prime consegne sono previste a partire da febbraio.

Questa iniziativa si inserisce nella tradizione di Caselani, che ha già reinterpretato in chiave retrò altri modelli Citroën come il Jumper e lo SpaceTourer. Con questa nuova proposta, l’azienda cremonese dimostra come sia possibile unire il fascino del design automobilistico del passato con le esigenze della mobilità elettrica del presente.