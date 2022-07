Shadow Six Typhoon: l’ideale per divertirsi in acqua

Il suo nome è Shadow Six Typhoon, e questo potrebbe anche non dirvi niente, ma è bene che sappiate che si tratta del veicolo a motore più pazzo che si possa trovare nell’estate del 2022. In America sta spopolando ed è già diventato un must per chi ricerca le emozioni a sfioro dell’acqua. C’è chi si diverte a disegnare traiettorie impossibili sfidando la natura a bordo di questo mezzo, mentre altri preferiscono delle piacevoli sgroppate a cavallo di qualche onda. In ogni caso questo oggetto è il primo Aquatic Utility Vehicle in circolazione.

Struttura eccezionale

Questo mezzo acquatico è formato in titanio aerospaziale e fibra di carbonio, ed è progettato per ospitare da uno a tre passeggeri. Sfrutta due motori Yamaha GP1800 SCHO R che in configurazione base sviluppano 250 CV ciascuno. Quindi la potenza è mostruosa. In sintesi, si tratta di motori a quattro cilindri, sovralimentati, da 1,8 litri di cilindrata: senza alcuna alterazione permettono al Typhoon di arrivare a una velocità massima di ben 110 km/h. Proprio niente male per un veicolo che serve per galleggiare sopra all’acqua.

Tre livelli di preparazione

Attraverso il distributore esclusivo Riva Motorsports di Pompano Beach, Florida, che tuttavia non hanno nessun legame con i nostrani Riva, sono disponibili tre livelli di preparazione che permettono di raggiungere nella versione top le 80 miglia l’ora (129 km/h). Un livello di prestazione davvero eccezionale, che può essere guidato solo da chi ha manico e coraggio e volontà.

Shadow Six Typhoon: il prezzo

Tutto questo tripudio e concentrato di emozioni, adrenaline e tecnologia ha un costo, purtroppo non per tutte le tasche. Infatti i primi esemplari saranno in consegna entro l’estate 2023 saranno venduti a un prezzo di 250.399 dollari, pari a circa 250.000 euro al cambio attuale. Con queste cifre ci si possono togliere molti sfizi, ma per chi cerca il divertimento da supercar sul mare, il Typhoon è sicuramente la scelta giusta.

https://www.youtube.com/watch?v=DG1ZBlrRPwY