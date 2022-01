SGC Hydrogen Boot: l’off-road a idrogeno che correrà alla Baja 1000

La Scuderia Cameron Glickenhaus (SGC) ha svelato nuove immagini ufficiali della Hydrogen Boot, veicolo off-road a idrogeno. Il produttore americano ha dichiarato che questa nuova concept anticiperà una versione omologata per circolare in strada.

Tecnologia a celle a combustibile

Ispirata esteticamente all’SCG Boot spinta da un motore termico, la Hydrogen Boot si distingue immediatamente per la presenta dell’enorme serbatoio di idrogeno posizionato nella zona posteriore del veicolo e protetto da una apposita struttura in tubi di metallo.

Ideale per ogni terreno

Questo speciale pick-up a zero emissioni vanta solo due posti e risulta equipaggiato con proiettori e luci supplementari con tecnologia LED, due snorkel, una ruota di scorta posizionata all’anteriore, una grande presa d’aria sul tetto e alcune ventole per il raffreddamento del sistema meccanico. La tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno evita i lunghi tempi di ricarica, tipici delle auto elettriche, inoltre non pregiudica le capacità di carico e traino del mezzo.

Pronta per la Baja 1000

La Hydrogen Boot parteciperà il prossimo momento alla Baja 1000, celebre competizione di durata che si svolge ogni anno nel deserto del Messico. Come anticipato in precedenza, nel prossimo futuro verrà distribuita sul mercato statunitense una versione “street legal”.