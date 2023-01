Seres 5: l’elettrica con batteria allo stato (semi) solido

Sappiamo benissimo che le batterie a stato solido sono il promettente futuro delle auto elettriche, giusto? Ebbene, prima che arrivi questa innovativa tecnologia, la Seres 5 è appena sbarcata sul mercato europeo e lo ha fatto con batterie allo stato semi-solido. In altre parole, una tecnologia che va ‘a cavallo’ tra le tradizionali batterie agli ioni di litio e quelle future batterie allo stato solido che promettono di cambiare assolutamente tutto. Ma questo nuovo SUV elettrico di origine cinese porta con sé anche molte altre novità interessanti.

Concorrente della Tesla Model Y

La Seres 5 punta a fare la concorrenza diretta alla Tesla Model Y, si tratta quindi di un’elettrica con carrozzeria SUV. Un modello che sarà disponibile a partire da circa 60 mila euro, non economica quindi e che avrà tre diverse versioni. La entry level dispone di un sistema di trazione alle due ruote, ma nella gamma ci sono anche configurazioni a trazione integrale.

Design sofisticato, elegante e attraente

Uno dei suoi maggiori argomenti per competere con le opzioni già disponibili sul mercato, come la Model Y a cui abbiamo già fatto riferimento, è un design elegante e sportivo, con gruppi ottici principali sofisticati e dotati di tecnologia LED e una firma luminosa con forme orizzontali e verticali che estendono le linee di un paraurti aerodinamico. A livello di design si tratta di un’auto elettrica senza dubbio accattivante e, inoltre, è più che evidente che sia configurata appositamente per il gusto europeo.

Tanta tecnologia di bordo

All’interno della Seres 5 si trovano materiali di buona qualità e un design molto premium, con una dotazione tecnologica composta da tre schermi. Il pannello principale ha una diagonale di 15,6 pollici e il pannello secondario, che funge da quadro strumenti digitale, ha un display da 12,3 pollici. C’è anche uno schermo in più che serve a visualizzare informazioni aggiuntive durante la guida, per ridurre le distrazioni per chi è al volante. L’abitacolo può essere configurato con un massimo di cinque diversi colori di rivestimento in pelle.

Tre versioni meccaniche

Ma una delle caratteristiche più importanti del Seres 5, senza dubbio, è la parte elettrica. Su tutte le versioni c’è una batteria LFP con 80 kWh di capacità di accumulo di energia che, secondo il ciclo di omologazione WLTP, è in grado di offrire un’autonomia di 500 km. Vale a dire che anche nella sua versione più economica ha già un’autonomia più competitiva rispetto alle rivali. La versione intermedia dispone già di un sistema di trazione totale e raggiunge i 530 chilometri di autonomia. La versione più ricca della gamma, ovvero quella che incorpora l’innovativa batteria semi-solida con capacità di accumulo di energia di 90 kWh, dispone anch’essa di un sistema di trazione integrale. Questa configurazione che corona la gamma eroga 577 CV di potenza massima e 960 Nm di coppia, vantando un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi.