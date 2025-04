Un convoglio di potenza e lusso sta per essere messo all’asta, pronto a far battere il cuore di ogni appassionato di motori. Con soli 45 chilometri percorsi dalla Porsche 911 R del 2016, meno di 20 km per la GT3 Touring nera e appena 500 km per l’impressionante motrice MAN TGX che le trasporta, questo lotto straordinario rappresenta un sogno per i collezionisti. L’evento, organizzato da RM Sotheby’s, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per fine aprile.

Un lotto spettacolare

Denominato Porsche Delivery Mileage, il lotto comprende sei esemplari della celebre Porsche 911 GT di generazione 991, tutte in condizioni impeccabili, trasportate su una bisarca spettacolare, realizzata su misura da Rolfo di Bra. Questo evento unico mette in mostra tre modelli stradali d’eccellenza e tre versioni da pista, tutti espressione della migliore ingegneria tedesca.

Tra i modelli stradali spiccano una rarissima 911 R del 2016 praticamente inutilizzata, una GT3 del 2018 in Indian Red dotata del pacchetto Clubsport e una GT3 Touring nera che sembra appena uscita dalla fabbrica. Sul fronte delle vetture da competizione, la collezione include una 911 GT3 Cup, una Cup R ancora protetta dalla pellicola originale e una straordinaria 911 GT3 RS Weissach del 2019 in Racing Yellow, impreziosita da componenti in fibra di carbonio per massimizzare le prestazioni in pista.

Sono impeccabili

Ogni vettura vanta una provenienza impeccabile: targhe austriache per la GT3, GT3 RS Weissach e GT3 Touring, mentre la 911 R è immatricolata in Germania. Le due Cup, essendo esclusivamente da competizione, non sono targabili. Questa attenzione ai dettagli rende il lotto un’opportunità irripetibile per chi cerca vere auto da collezione.

Partecipare a questa asta significa non solo acquistare automobili, ma entrare in possesso di pezzi unici di storia automobilistica, ancora intatti e pronti a vivere una nuova era con i loro futuri proprietari. Un’occasione che difficilmente si ripeterà, destinata a lasciare un segno indelebile nel mondo delle auto di lusso.