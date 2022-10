Carlex Design è il noto tuner che si occupa di progetti speciali relativi le supercar e i SUV di lusso, con vernici e interni personalizzati. La loro ultima build è una Porsche 911 Turbo della precedente generazione che è stata rinnovata tramite una combinazione unica di una tonalità esterna verde e pelle marrone all’interno. Nasce così la nuova Porsche 991 by Carlex Design.

Porsche 991 by Carlex Design: carrozzeria spazzolata a mano

Il modello si basa sulla generazione 991.2 della 911 Turbo, venduta tra il 2015 e il 2018. Da lontano la speciale “Racing Green” di Carlex Design sembra una normale Porsche 911 Turbo verde, ma uno sguardo più attento rivela l’unicità della livrea. La vernice verde smeraldo è stata spazzolata a mano creando questo fantastico motivo scintillante.Un altro punto forte sono i cerchi in lega forgiata in tre pezzi verniciati in un colore verde smeraldo abbinato con un cerchio argento e pinze dei freni in rame. Infine, sul profilo, sfoggia una serie di strisce con la scritta “Carlex Racing”.

Gli interni della Porsche 991 by Carlex Design

Ma le cose diventano ancora più speciali all’interno della cabina, dove ogni parte è stata rifoderata. La pelle invecchiata color cioccolato chiaro riveste i sedili, la plancia e la consolle centrale, in contrasto con gli inserti in pelle verde come richiamo all’esterno. Tutte le parti interne in plastica sono inoltre state verniciate in verde, mentre il padiglione è rivestito in Alcantara. I sedili traforati presentano lo stemma Carlex Design sui poggiatesta e cuciture dal sapore retrò, il volante rivestito in pelle ha un trattamento bicolore e inserti verde/argento sono aggiunti sulla plancia e sui pannelli delle portiere.

Porsche 991 Carlex Design: le foto Guarda le altre 11 fotografie →

Meccanica originale

Anche se alcuni potrebbero trovarlo leggermente sopra le righe, le specifiche di Carlex danno nuova vita alla 991.2 Turbo S facendola risaltare dalla massa. La potenza di 580 CV del motore boxer biturbo da 3,8 litri di serie è sufficiente per prestazioni sbalorditive, anche se non può eguagliare i 650 CV della più recente 992 Turbo S.