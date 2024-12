Con l’entrata in vigore della legge n.177 del 25 novembre 2024, che modifica il Codice della Strada, si sono aperte nuove opportunità per i neopatentati in Italia. La legge stabilisce che i neopatentati possono guidare veicoli con una potenza massima di 105 kW, a condizione che il rapporto tra potenza e peso non superi il valore di 75. Questo cambiamento favorisce l’accesso ai giovani a una vasta gamma di veicoli, tra cui numerosi modelli Seat, ora accessibili anche ai neopatentati grazie alla loro potenza inferiore ai 150 CV.

Seat ha risposto prontamente, rendendo disponibili per questa categoria di guidatori diversi modelli del suo parco auto. I neopatentati possono ora guidare l’iconica Ibiza, disponibile con motori 1.0 MPI da 80 CV, 1.0 TSI da 95 CV e 115 CV; l’Arona, con motori 1.0 TSI da 95 CV e 115 CV; il Leon e Leon Sportstourer, nelle versioni da 116 CV con motori 1.5 TSI, 1.5 Hybrid e 2.0 TDI; e l’Ateca, con motore 1.0 TSI da 115 CV. Questo ampio ventaglio di opzioni consente ai giovani di scegliere il modello più adatto alle loro esigenze, consolidando la connessione tra Seat e il pubblico giovane.

In particolare, il modello Ibiza ha visto l’introduzione della versione Reference, un allestimento pensato per offrire un equilibrio tra prezzo e dotazioni tecnologiche. Tra le novità, spiccano il Media System da 8,25”, il SEAT Virtual Cockpit da 8”, i fari Eco LED e il Front & Lane Assist, tutte caratteristiche pensate per migliorare la sicurezza e il comfort di guida. La versione Reference sarà disponibile con il motore 1.0 MPI da 80 CV, un motore che coniuga efficienza e prestazioni, ideato per ridurre i costi senza rinunciare alla qualità.

In aggiunta, la Ibiza potrà essere configurata con il motore 1.0 MPI da 80 CV, il quale rappresenta una scelta ideale per chi cerca una guida vivace ma contenuta nei consumi. Questo motore sarà disponibile per tutte le varianti della Ibiza, ampliando le possibilità di personalizzazione e rendendo il modello ancora più accessibile.