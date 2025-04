Scudo Verde al via: Firenze investe nella mobilità sostenibile con un fondo di 1,2 milioni di euro per aiutare i cittadini a cambiare auto. Il progetto, che entrerà in vigore ad aprile 2025, mira a ridurre l’inquinamento atmosferico e a rivoluzionare il sistema di trasporti del capoluogo toscano.

Acquisto di auto ecologiche

Durante un forum organizzato dal quotidiano La Nazione, l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio ha presentato i dettagli del piano, che include incentivi auto Firenze fino a 8.000 euro per l’acquisto di veicoli elettrici e agevolazioni per chi opta per mezzi meno inquinanti, anche usati. Il bando sarà disponibile online sul portale del Comune e consentirà ai residenti, non solo di Firenze ma anche di comuni limitrofi come Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio e Scandicci, di presentare domanda.

Gli importi degli incentivi varieranno in base all’ISEE e alla tipologia di veicolo: per un’auto elettrica nuova, i privati potranno ottenere fino a 8.000 euro, mentre le aziende avranno accesso a un massimo di 5.000 euro. Il requisito economico prevede un ISEE non superiore a 50.000 euro. Le richieste potranno essere presentate entro il 30 giugno, con rendicontazione dell’investimento fissata al 31 ottobre.

Rischio multe

A partire dal 1° giugno 2025, con la fine della fase di pre-esercizio, chi non rispetterà le nuove norme rischierà una multa di 83 euro, riducibile se pagata entro cinque giorni. Per quest’anno, i veicoli Euro 4 e i ciclomotori a benzina Euro 3 non saranno soggetti a limitazioni, ma non sarà più concessa alcuna deroga agli ultraottantenni. “L’età non conta più”, ha affermato l’assessore Giorgio, ribadendo l’importanza di incentivare il trasporto pubblico.

Infine, sul tema del ticket d’ingresso in città, Giorgio ha rassicurato: “Non ci saranno gabelle per i prossimi tre anni. Dal 2028 valuteremo nuovamente”. I proventi delle sanzioni saranno probabilmente destinati al miglioramento del trasporto pubblico, come richiesto dai sindaci dell’area metropolitana.