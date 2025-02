“È necessaria una svolta verde, economica e alla portata di tutti”. Con queste parole, Ola Källenius, CEO di Mercedes e presidente dell’ACEA, annuncia l’arrivo degli ecobonus europei per le auto elettriche, un’iniziativa che, a partire da marzo 2025, promette di rivoluzionare il mercato automobilistico del continente.

Incentivi europei per le auto elettriche

Questa mossa dell’Unione Europea giunge in un momento cruciale, con le vendite di veicoli elettrici che faticano a decollare, rappresentando solo il 13,6% del mercato nel 2024. Gli incentivi auto, frutto di una stretta collaborazione tra istituzioni europee e case automobilistiche, mirano a rendere la mobilità sostenibile accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai veicoli elettrici urbani, dotati di batterie di media capacità, ideali per gli spostamenti quotidiani. I nuovi modelli in arrivo, come la Volkswagen ID.1 e la Tesla Model 2, potrebbero trarre grande vantaggio da questi incentivi, posizionandosi come soluzioni economicamente accessibili per il grande pubblico.

Un’opportunità per il settore

In Italia, l’impatto degli ecobonus europei potrebbe essere ancora più significativo. I prezzi delle auto elettriche potrebbero scendere sotto la soglia dei 25.000 euro, accompagnati da ulteriori benefici fiscali a livello regionale, come l’esenzione quinquennale dal bollo auto e successive riduzioni consistenti.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Green Deal europeo, rappresentando un passo fondamentale verso la decarbonizzazione del settore dei trasporti. La sfida principale è rendere la mobilità sostenibile non solo una scelta ecologica, ma anche economicamente vantaggiosa per i cittadini europei.

La risposta del mercato a questa nuova era di incentivi auto sarà decisiva per il futuro della mobilità in Europa, con l’industria automobilistica pronta a introdurre modelli sempre più efficienti e alla portata di tutti.