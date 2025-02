I e-fuel, noti anche come carburanti sintetici, si dimostrano decisamente meno efficienti rispetto alle auto elettriche nella lotta contro il cambiamento climatico. Questo è quanto emerge da un recente studio dell’ADAC tedesco, che solleva dubbi sul ruolo di questi carburanti nella transizione energetica del settore automobilistico.

Carburanti sintetici, non così efficaci

La ricerca, realizzata in collaborazione con l’Agenzia internazionale per l’energia e il Ministero federale tedesco dell’ambiente, ha messo in luce criticità significative. L’analisi evidenzia che l’energia prodotta da 150 turbine eoliche è in grado di alimentare ben 240.000 vetture elettriche, mentre lo stesso quantitativo di energia supporterebbe solo 37.500 veicoli alimentati da carburanti sintetici. Questo si traduce in un rapporto di efficienza di sei a uno a favore dell’elettrico.

Le problematiche legate agli e-fuel non si fermano all’efficienza energetica. I costi di produzione elevati e la scarsa disponibilità sul mercato rappresentano ulteriori ostacoli. Inoltre, la Climate Alliance ha sottolineato che, considerando l’intero ciclo di vita, questi carburanti producono dal 40 al 50% in più di CO2 rispetto ai veicoli elettrici.

Sono meglio le elettriche

Tuttavia, gli esperti non escludono completamente gli e-fuel, individuando possibili applicazioni in settori come l’aviazione e la navigazione, dove l’elettrificazione risulta ancora tecnicamente complessa. Per quanto riguarda invece il trasporto su strada, le auto elettriche mantengono un netto vantaggio in termini di sostenibilità e riduzione delle emissioni.

Anche il mercato conferma questa tendenza. Toyota, ad esempio, ha recentemente inaugurato uno dei più grandi stabilimenti del Nord America per la produzione di batterie destinate ai veicoli elettrici, con una capacità produttiva di 400.000 unità annue. Questo rappresenta un passo importante verso una mobilità di massa a emissioni zero.

In un contesto di trasformazione, mentre gli e-fuel potrebbero trovare spazio in nicchie specifiche, l’elettrificazione si conferma come la soluzione principale per il futuro della mobilità sostenibile, grazie alla sua maggiore efficienza energetica e al minore impatto ambientale.