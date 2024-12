La Sbarro GT1 è una supercar unica, creata dal designer svizzero Franco Sbarro nel 1999, per rendere omaggio alla Mercedes-Benz che vinse la leggendaria 24 Ore di Le Mans di quell’anno. La vettura è un concentrato di potenza, design e innovazione tecnica, che ha fatto scalpore nel mondo automobilistico.

Al cuore della GT1 si trova un motore Mercedes-Benz V8 da 450 cavalli e 490 Nm di coppia, che permette alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. La velocità massima raggiunge i 325 km/h, conferendo alla macchina prestazioni straordinarie. Il propulsore è abbinato a un cambio manuale ZF a 5 rapporti, che consente una gestione precisa della potenza.

Il telaio della Sbarro GT1 è un altro elemento distintivo. Sfrutta un sistema dual frame, brevettato da Sbarro nel 1991, in cui il motore funge da supporto principale per il veicolo, mentre la carrozzeria è fissata tramite blocchi di gomma e acciaio. Questo design innovativo garantisce una maggiore rigidità e performance superiori. I cerchi da 18 e 19 pollici sono forniti da Anteras, mentre gli pneumatici sono Michelin, progettati per supportare la grande potenza della vettura.

La struttura del veicolo è alleggerita grazie all’uso di materiali compositi, mentre l’impianto frenante è costituito da dischi ventilati a quattro pistoncini, per garantire un’efficace decelerazione. Il design aerodinamico della GT1 è pensato per massimizzare la deportanza, con l’aria che viene convogliata sui freni per mantenerli freschi durante le alte performance.

Gli interni sono altrettanto esclusivi. I sedili in Alcantara, saldati direttamente al telaio, offrono comfort e stabilità durante la guida. La pedaliera in alluminio è stata progettata per ridurre il peso, un altro dettaglio che dimostra l’attenzione alla performance della vettura.

La Sbarro GT1 non è solo una macchina sportiva, ma un tributo alla competizione automobilistica, unendo potenza, innovazione e design in un unico pacchetto che rimane ancora oggi un’icona.