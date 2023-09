Samsung SDI: investimento da 2 miliardi per la fabbrica con Stellantis

Samsung SDI, la società coreana specializzata nella produzione di batterie per veicoli elettrici, investirà 2 miliardi di dollari per costruire una seconda fabbrica di batterie negli Stati Uniti, in partnership con Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e PSA. L’annuncio è stato fatto dalle due società, che hanno firmato un memorandum d’intesa per stabilire una joint venture per la realizzazione del nuovo impianto.

Samsung SDI: 2 miliardi di dollari per costruire una seconda fabbrica di batterie negli USA con Stellantis

La seconda fabbrica di batterie avrà una capacità produttiva iniziale di 34 gigawattora (GWh) all’anno e inizierà la produzione nel 2027. La sede del nuovo impianto non è stata ancora definita, ma si presume che sarà vicina a uno degli stabilimenti di Stellantis negli Stati Uniti. Samsung SDI e Stellantis hanno già avviato la costruzione della loro prima fabbrica di batterie a Kokomo, nell’Indiana, con un investimento di oltre 2,5 miliardi di dollari.

La prima fabbrica avrà una capacità produttiva di 33 GWh all’anno e dovrebbe iniziare la produzione nel primo trimestre del 2025. Le due fabbriche forniranno le batterie per i veicoli elettrici di Stellantis destinati al mercato nordamericano. L’investimento nella seconda fabbrica di batterie fa parte della strategia di elettrificazione di Stellantis, che prevede di offrire almeno 25 nuovi modelli elettrici per il mercato nordamericano entro il 2030. Stellantis punta anche a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038, riducendo le emissioni dei suoi veicoli e delle sue attività produttive.

Samsung SDI è una delle principali aziende nel settore delle batterie per veicoli elettrici. La società coreana ha già stretto partnership con altri costruttori automobilistici, tra cui BMW, Volkswagen e Ford.