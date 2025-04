La Polizia di Stato di Milano ha smantellato un’organizzazione criminale specializzata nel furto di pneumatici e cerchioni in lega. Durante un’operazione condotta dagli agenti del Commissariato Greco Turro, sono stati sequestrati undici treni di gomme completi di cerchi in lega, trovati in un box insieme a strumenti utilizzati per i furti. Due uomini, rispettivamente di 30 e 36 anni, originari della provincia di Foggia e già noti alle forze dell’ordine, sono stati sottoposti a fermo.

Le indagini nel capoluogo lombardo

Le indagini hanno preso avvio il 31 marzo, a seguito di sette denunce di furto registrate tra il 27 e il 30 dello stesso mese. I furti erano concentrati in una zona circoscritta di Milano. Attraverso un’attenta analisi delle strutture ricettive locali e il monitoraggio di un veicolo scuro sospetto, gli investigatori sono riusciti a identificare i responsabili. I due uomini risiedevano in un B&B e utilizzavano un’auto modificata per il trasporto merci, priva di sedili posteriori.

Durante l’operazione, nei telefoni cellulari degli indagati sono state trovate numerose fotografie di cerchi per gomme di diverse marche, molte delle quali corrispondevano a quelle sottratte. Una delle immagini ritraeva un box auto situato in viale De Marchi, dettaglio che ha spinto gli investigatori a richiedere un decreto di perquisizione. Nel box, intestato al 36enne foggiano, sono stati rinvenuti gli pneumatici rubati e strumenti come chiavi a croce, walkie talkie, elevatori per auto e dispositivi per svitare bulloni dotati di sistema di sicurezza.

Modus operandi

Il modus operandi della banda era estremamente rapido ed efficiente: in meno di due minuti e mezzo, i due riuscivano a smontare i quattro pneumatici di un veicolo, posizionando i dischi dei freni su ceppi di legno per evitare danni evidenti alle vetture. Dopo il furto, caricavano gli pneumatici sulla loro auto e si dirigevano verso il prossimo obiettivo.

Questa operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata nel settore dei furti di componenti automobilistiche. Gli arresti evidenziano l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, dimostrando come denunce tempestive possano essere decisive nel contrasto a tali reati.