Continental Tires ha rivoluzionato la gestione delle risorse idriche, dimostrando un impegno esemplare nella sostenibilità idrica. “Monitoriamo l’uso dell’acqua in modo sistematico e olistico, evitando sprechi e promuovendo il riciclo,” afferma il Dr. Bernhard Trilken, Head of Manufacturing and Logistics dell’azienda leader nel settore pneumatici.

L’impegno dell’azienda tedesca

Dal 2020, Continental ha ridotto i prelievi di acqua di oltre il 10% per tonnellata di prodotto, risparmiando circa 197 milioni di litri, equivalenti al volume di 79 piscine olimpioniche. Questo risultato è stato possibile grazie a un approccio integrato che combina efficienza, trattamento e riutilizzo. Utilizzando tecnologie di filtrazione avanzate, come membrane di filtrazione ad alta precisione, l’azienda è oggi in grado di riutilizzare circa il 90% delle acque reflue prodotte durante i processi produttivi.

L’impegno verso la sostenibilità è radicato nella filosofia aziendale di Continental sin dal 1993. Un esempio significativo è la conversione dei sistemi di raffreddamento ad aria, avviata nel 1996, che ha eliminato completamente l’uso dell’acqua in questo processo. Guardando al futuro, Continental punta a ridurre del 20% l’utilizzo idrico per tonnellata di prodotto entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, con un obiettivo ancora più ambizioso del 40% nelle aree con scarsità idrica.

Le innovazioni tecnologiche

Tra le innovazioni tecnologiche spicca l’uso dell’osmosi inversa per il trattamento del vapore, una soluzione che riduce le impurità e ottimizza i processi di desalinizzazione, minimizzando le acque reflue e prolungando la vita utile degli impianti. Inoltre, Continental ha implementato un sistema di monitoraggio online per i consumi idrici globali, capace di emettere segnalazioni immediate in caso di anomalie.

Non mancano soluzioni semplici ma efficaci, come la raccolta dell’acqua piovana, rubinetteria a basso consumo e sistemi di scarico ottimizzati in tutte le strutture aziendali. Questi interventi riflettono un approccio olistico alla sostenibilità idrica, che ha portato a riconoscimenti prestigiosi, tra cui lo status di “Leadership” A- per la protezione climatica e una classificazione B per la sicurezza idrica da parte dell’organizzazione CDP.

Continental Tires continua a dimostrarsi un pioniere nell’industria degli pneumatici eco-sostenibili, confermando che il risparmio idrico e l’innovazione tecnologica possono andare di pari passo per un futuro più sostenibile.