Roma: incidente terrificante all’E-Prix di Formula E [VIDEO]

Spaventoso incidente all‘E-Prix di Roma. Il crash si è verificato durante il nono giro di gara 1 dell’evento che si svolgerà a Roma in questo weekend. Lo schianto ha costretto i direttori di gara a sventolare la bandiera rossa interropendo il Gran Premio. Protagonista di questo incidente è stato il pilota Sam Bird di Jaguar che ha perso il controllo della sua monoposto. La vettura è finita contro un muro per poi ritornare in pista.

Sam Bird si schianta con la sua Jaguar all’E-Prix di Roma

I piloti che in quel momento stavano passando con le loro auto in quel tratto di pista si sono ritrovati davanti la Jaguar di Sam Bird. Alcuni sono riusciti ad evitarla ma altri come Buemi e Mortara non sono riusciti ad evitarla. Di conseguenza la monoposto di Bird è stata colpita in pieno e il botto è stato davvero impressionante. Le immagini riprese anche dalle telecamere mettono i brividi ma per fortuna nessuno dei piloti coinvolti è rimasto seriamante ferito a causa di questo spaventoso incidente.

Bird ha perso il controllo alla curva 6, l’auto dopo aver sbattuto sul muretto è tornata in pista e alcuni piloti l’hanno colpita. Stoffel Vandoorne di DS Penske ha sfiorato il muro per evitare di colpire l’auto del suo collega. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi in questo incidente a differenza di quanto avvenuto la scorsa settimana in Formula Regional quando un altro incidente è costato la vita a Dilano Van’t Hoff.