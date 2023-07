Formula E: Maserati pronta per la gara di Roma

La Formula E arriva a Roma e Maserati è pronta ad affrontare la gara di casa. L’evento si terrà dal 14 al 16 luglio nella capitale italiana. Si tratta del penultimo appuntamento di questa stagione del campionato per auto elettriche che dunque sta per volgere al termine. Questa è l’unica tappa italiana presente in calendario. Si tratta della quinta volta che la Formula E arriva a Roma. Le precedenti gare si sono disputate nel circuito cittadino dell’EUR.

Maserati partecipa con le sue monoposto al E-Prix di Roma dal 14 al 16 luglio

Presenti alla gara le due monoposto del team Maserati MSG Racing, guidate dai piloti Maximilian Günther ed Edoardo Mortara. L’E-Prix di Roma è uno dei più attesi dell’intera stagione sia dagli appassionati che dagli stessi piloti ammaliati dalla bellezza della Città Eterna. Dopo gli ultimi ottimi risultati raggiunti dal team del Tridente, in particolare a Berlino e Jakarta, dove è arrivata anche la prima vittoria, il team italiano è pronto a dare il meglio di se sul circuito di casa.

Segnaliamo inoltre che durante il week end di Roma, Maserati GranTurismo Folgore sarà protagonista dell’evento. Infatti gli esclusivi hot laps riservati alla stampa potranno essere seguiti a bordo di una GranTurismo Folgore. Folgore dunque sarà una sorta di parola d’ordine per l’evento capitolino per quello che concerne la scuderia del Tridente. Segnaliamo infine che in occasione del week end romano della Formula E, ci sarà un omaggio all’elettrificazione di Maserati sui caschi dei due piloti del team del Tridente. Questi disporranno della stessa colorazione Rame Folgore della coupé e del SUV 100% elettrici del brand.