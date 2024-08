Rolls-Royce Spectre: tuning Novitec sulla prestigiosa coupé elettrica

Mettere le mani su una Rolls-Royce è una scelta ansiogena, che rischia di sconfinare nella blasfemia, ma c’è chi non si pone il problema. È il caso di Novitec. Il tuner tedesco, con la sua divisione Spofec, è intervenuto sulla Spectre, prima auto completamente elettrica dello “Spirito d’Estasi”. Le modifiche, per fortuna, non sono state radicali, ma si sono limitate a un sottile restyling. Immagino che anche questo faccia male ai cultori del marchio. Fra i clienti di nuova generazione c’è però chi ha un approccio meno religioso alla questione.

Il bodykit di Novitec per la Rolls-Royce Spectre è plasmato in fibra di carbonio. Include uno splitter, inserti sui paraurti, minigonne laterali, uno spoiler a labbro e un diffusore. A completare il quadro ci pensano i cerchi a disco Vossen da 24 pollici di diametro. Per l’esemplare illustrato, la scelta cromatica è caduta sul nero, che conferisce note di mistero al prodotto. Il tema dark sembra adattarsi meglio di altri a questo allestimento della imponente coupé inglese. Gli interni sono in Tiffany Blue, con badge esterni coordinati.

Nello specifico, come dicevamo, il trattamento è stato eseguito da Spofec, divisione di Novitec dedicata ai modelli Rolls-Royce. Anche se la veste estetica della Spectre, con questo bodykit, è più appariscente da quella standard, siamo su livelli di discrezione più alti rispetto a quelli dei tuning firmati Mansory, come sottolineano i colleghi di carscoops.

Secondo quanto riferiscono gli autori dell’elaborazione oggetto del post, i componenti extra non sono stati piazzati soltanto per un vezzo estetico, ma anche per migliorare l’equilibrio aerodinamico, con risultati soddisfacenti su questo fronte. Dal leggero abbassamento delle sospensioni pneumatiche adattive deriva qualche piccolo progresso sulla maneggevolezza. Oltre alla tinta nera scelta per il trattamento della Rolls-Royce Spectre passata in rassegna, è disponibile una palette cromatica di altri 71 colori.

Fonte | Carscoops