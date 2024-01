BMW Serie 7: ecco la versione di Mansory con il bodykit in fibra di Carbonio

Mansory ha presentato nei giorni scorsi un insieme di modifiche estetiche destinate alla BMW Serie 7 G70 tramite i propri canali sui social media. Questo kit è stato ideato per coloro che considerano troppo sobrio il pacchetto M Sport installato di serie, aggiungendo ulteriori elementi aerodinamici alla vettura della casa automobilistica tedesca.

Ecco la versione di Mansory della BMW Serie 7 G70

Questa vettura si caratterizza per una carrozzeria completamente nera, evidenziata dalla presenza della fibra di carbonio e da sottili tocchi rossi che accentuano i componenti aggiunti. La parte anteriore della berlina di lusso, nota per il suo design controverso, è stata dotata di uno splitter prominente con alette laterali e dettagli in fibra di carbonio attorno ai fari divisi e alle prese d’aria del paraurti. Oltre a queste finiture nere, il profilo presenta elementi decorativi laterali, coperture degli specchietti e alette extra sulle minigonne laterali. Infine, la parte posteriore è stata migliorata con una serie di spoiler e un diffusore più ampio come parte dell’estensione del paraurti.

Per quanto riguarda gli interni, dalle immagini mostrate nella galleria fotografica emerge la presenza del marchio Mansory sui sottoporta e sui tappetini in fibra di carbonio. Secondo quanto dichiarato dal tuner, è possibile richiedere un trattamento personalizzato. Non vi è stata menzione di alcun miglioramento delle prestazioni, quindi probabilmente la BMW Serie 7 di Mansory mantiene il suo motore di serie. Sebbene sia stato rimosso il badge, la presenza di quattro terminali di scarico suggerisce che il modello modificato potrebbe basarsi sul 760i xDrive. Questa versione è equipaggiata con un motore V8 turbo ibrido leggero da 4,4 litri che, direttamente dalla fabbrica, eroga 543 CV e 750 Nm di coppia.