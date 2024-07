Pacchetto Novitec per migliorare le performance della Ferrari Roma

È passato più di mezzo secolo dal debutto della Ferrari 365 GTS4 prima che il costruttore italiano aggiungesse nuovamente alla gamma una vettura sportiva a motore anteriore con capote: la Ferrari Roma Spider. NOVITEC, il principale specialista del marchio di Maranello, offre ora un’esclusiva gamma di personalizzazioni per questa roadster.

Le migliorie di Novitec per la Ferrari Roma

L’aspetto sportivo ed elegante della biposto è reso ancora più emozionante da componenti in carbonio nudo realizzati su misura e da cerchi forgiati ad alta tecnologia con diametri fino a 22 pollici. NOVITEC, inoltre, sprigiona prestazioni dinamiche ancora più elevate dal V8 Biturbo con una messa a punto che garantisce un aumento della potenza fino a 61,8 kW / 84 CV. Di conseguenza, la Roma Spider aggiornata produce una potenza massima di 704 cavalli e una coppia massima di 882 Nm, che si traducono in un tempo di scatto da fermo a 100 km/h di soli 3,2 secondi e in una velocità massima di oltre 325 km/h.

I ritocchini estetici

Per conferire alla Ferrari Roma Spider un aspetto ancora più straordinario, i progettisti NOVITEC hanno sviluppato un kit di carrozzeria sportivo ed elegante, i cui componenti sono prodotti in carbonio nudo e rifiniti con una vernice lucida. Lo specialista tedesco arricchisce la fascia anteriore con tre aggiornamenti su misura. Tra questi, lo spoiler anteriore NOVITEC, che riduce il sollevamento dell’asse anteriore alle alte velocità e ottimizza ulteriormente la stabilità di guida.

Inoltre, la griglia anteriore in carbonio e le finiture in carbonio sotto i fari conferiscono alla vettura sportiva a motore anteriore un aspetto ancora più accattivante. Le coperture degli specchietti retrovisori esterni e i pannelli laterali donano alla Spider un aspetto più basso e slanciato. Questi sono realizzati con lo stesso composto high-tech e anch’essi fanno parte del pacchetto di design NOVITEC. Lo specialista è in grado di soddisfare anche i desideri più insoliti per quanto riguarda il design degli interni. A tal fine, è disponibile un’ampia scelta di pelli pregiate e Alcantara in una varietà di colori praticamente infinita.