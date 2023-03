Ferrari Roma Spider, è pronta per l’estate

L’ultima nata in Ferrari si chiama Roma Spider: la conoscete già, ma quella ha il tetto, la nuova invece ha una capote in tela come l’ultima Rossa ad averla, ovvero la 365 GTS 4, protagonista più di 50 anni fa.

La vera novità è la capote

La Ferrari Roma Spider va raccontata dalla sua zona posteriore, quella che racchiude la vera novità di questa vettura. La coda infatti è stata concepita per nascondere la capote di tela quando si viaggia a cielo aperto, con il vano copri capote che integra le due gobbe che riprendono gli ingombri dei poggiatesta posteriori, mentre sempre sul cofano è stato posizionato uno spoiler attivo di fibra di carbonio che può assumere tre inclinazioni diverse in base alle condizioni di guida. Lo scopo degli uomini in rosso è quello di ottimizzare lo scorrimento dei flussi d’aria sulla carrozzeria e in tal senso l’ala mobile posteriore permette alla Ferrari Roma Spider di ottenere gli stessi valori di carico verticale della coupé, salvaguardando allo stesso tempo il confort a bordo con il tetto aperto. Arriviamo al punto forte della Roma Spider: la capote a cinque strati con trama sartoriale può essere aperta e chiusa fino a 60 km/h nel tempo di 13,5 secondi. Raccolta nel vano posteriore occupa 220 mm e questo consente di garantire una capienza nel bagagliaio di 255 litri.

Soluzioni mirate per la Spider

Il nuovo wind deflector si solleva fino a 170 km/h con un pulsante dedicato ed è in grado di ridurre fino al 30% le turbolenze rispetto alle spider precedenti del Cavallino. L’ala fino a 100 km/h resta chiusa (in posizione LD, Low Drag), ma sopra i 300 km/h si alza (MD, Medium Downforce) aumentando del 30% il carico con meno dell’1% di resistenza. La casistica vuole che, se manualmente si imposta una particolare dinamica di guida o se il guidatore sta per affronatre una frenata impegnativa, allora la Roma Spider passa autonomamente alla posizione HD (High Downforce), generando 95 kg di carico a 250 km/h.

Gli altri punti forti della Ferrari Roma Spider

La meccanica è quella della Roma, con il V8 biturbo di 3.9 litri da 620 CV, 760 Nm di coppia e il cambio doppia frizione Dct a otto marce. Da un punto di vista meccanico, la novità è una nuova pompa dell’olio che riduce del 70% i tempi di raggiungimento dei valori ideali a freddo e offre una maggiore portata ai medi regimi. Questa è una soluzione che a breve la Ferrari la monterà anche sulla Roma coupé. L’assetto è basato sul sistema Side Slip Control (SSC) 6.0 con un algoritmo ottimizzato per la Spider, che rispetto alla coupé pesa più di 84 kg (1.556 kg a secco), ma conserva comunque le stesse prestazioni, con una velocità massima che può superare i 320 km/h e uno 0-100 km/h coperti in 3,4 secondi.