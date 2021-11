Rolls-Royce Spectre: in arrivo il modello 100% elettrico

Nel corso dell’autunno del 2023 sarà svelata la nuova Rolls-Royce Spectre, inedita coupé a propulsione elettrica che sarà commercializzata l’anno seguente sul mercato internazionale. Non sostituirà l’attuale Wraith e, inoltre, non rappresenterà il modello ‘alter ego’ a zero emissioni.

Prime anticipazioni

Stando alle indiscrezioni, la futura Rolls-Royce Spectre sarà accreditata della potenza complessiva di oltre 700 CV, mentre il pacco delle batterie da 120 kWh garantirà la giusta autonomia massima. Successivamente, invece, la gamma sarà ampliata ai modelli con la carrozzeria cabriolet, berlina e SUV.

In linea con la tradizione

Tecnicamente, la nuova Rolls-Royce Spectre condividerà l’attuale piattaforma modulare in alluminio con i modelli Ghost, Phantom e Cullinan. Esteticamente, invece, sarà facilmente riconoscibile per la storica calandra con lo Spirit of Ecstasy, come confermato dall’amministratore delegato Torsten Muller Otvos nell’intervista rilasciata ad Autocar.