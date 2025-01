Rolls-Royce: investimento record per le personalizzazioni delle sue auto

Rolls-Royce farà un investimento di oltre 300 milioni di sterline per ampliare l’impianto produttivo di Goodwood. A darne notizia sono stati, nelle scorse ore, i vertici della casa automobilistica inglese. Questo è un ulteriore passo nel cammino intrapreso dal marchio per creare valore aggiunto al servizio dei clienti, con auto sempre più lussuose e personali, frutto di processi artigianali più complessi ed esclusivi.

La performance record messa a segno nel 2024 dal reparto Bespoke, con un progresso del 10% nel valore dei contenuti su misura dello “Spirito d’Estasi”, avalla la bontà di questo approccio, che i manager vogliono portare avanti con determinazione ancora maggiore.

La somma stanziata per ingrandire il sito aziendale di Goodwood rappresenta il più grande impegno finanziario di Rolls-Royce in quella località, dall’apertura dell’impianto, avvenuta nel 2003. Si tratta, come dice l’amministratore delegato Chris Brownridge, di un impegno nel solco della fiducia, per un futuro solido nel Regno Unito.

“I risultati record di Bespoke del 2024 -aggiunge il CEO – dimostrano che i nostri clienti sono sempre più attratti dalla capacità del marchio di creare automobili sempre più ambiziose e preziose, godendo così al meglio dell’esperienza eccezionale e altamente personalizzata regalata dall’acquisto di una nostra vettura”.

L’investimento di oltre 300 milioni di sterline preparerà il sito di Goodwood anche alla transizione dello “Spirito d’Estasi” verso le auto full electric. Come dicevamo, l’offerta Bespoke di Rolls-Royce Motor Cars ha raggiunto livelli record nel 2024. Il valore dei contenuti personalizzati è aumentato in media del 10% per veicolo, anno dopo anno, raggiungendo il livello più alto nella storia aziendale.

Questo risultato ha spinto i vertici della casa automobilistica inglese a puntare ancora di più sulla creazione di valore per i clienti attraverso prodotti ed esperienze altamente personalizzati, che consentano di cucirsi una vettura su misura, perfettamente aderente ai propri gusti, senza badare a spese.