Rolls-Royce Corniche e Silver Shadow: restomod elettrici per le regine

Evice è un giovane marchio nato lo scorso anno, su iniziativa di 3 ingegneri, che si è specializzato nei restomod elettrici, per auto classiche di prestigio. Le sue attenzioni si sono concentrate subito sulle Rolls-Royce Corniche e Silver Shadow dell’era romantica. L’obiettivo è quello di interpretarle in chiave moderna, con l’aggiunta di un motore alla spina. I due modelli, così configurati, potranno giovarsi di 400 CV di potenza massima e di un’autonomia fino ad oltre 200 miglia (pari a circa 320 chilometri) con una ricarica completa.

Il progetto sta prendendo forma oltre la dimensione della fantasia. È già stato fissato un periodo entro il quale inizieranno le prime consegne ai clienti: la primavera del 2026. Come fanno notare i colleghi di Carscoops, se trasformare un’auto sportiva d’epoca in una vettura elettrica si traduce in una perdita di identità storica e caratteriale, nel caso delle Rolls-Royce Corniche e Silver Shadow i puristi potrebbero essere più tolleranti (me escluso).

Queste vetture, infatti, nascono puntando oltre che sul lusso, anche sul comfort e sulla silenziosità di marcia. Gli ultimi due aspetti possono giovarsi dell’apporto dell’elettrificazione, ma lo svilimento storico e spirituale non viene evitato. Credo che le auto classiche vadano lasciate in santa pace, come mamma le ha fatte. In giro per il mondo, tuttavia, ci sono persone che la pensano in modo diverso e gli operatori cercano di cogliere questi segmenti di mercato.

Evice promette eccellenza nelle sue opere. L’azienda britannica, in questa fase, sta concentrando le sue attenzioni sulle vetture storiche dello “Spirito d’Estasi“. Il restomod alla spina di cui ci stiamo occupando riguarda le già citate Rolls-Royce Corniche e Silver Shadow. L’approccio cercato non è quello prestazionale: qui non si vogliono le accelerazioni estreme delle Tesla, ma qualcosa di sostanzialmente diverso e di più ponderato.

Già offerto alla visione del pubblico il primo prototipo della specie, denominato XP1, con architettura elettrica da 800 volt e pacco batteria da 77 kWh. Due i motori in azione, per una potenza combinata di 400 CV. Al pacchetto sono state aggiunte le sospensioni attive e un nuovo impianto frenante, per adeguare gli standard a quelli attuali.

Gli aggiornamenti del restomod hanno interessato anche gli interni, con sedili riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente, un moderno sistema di aria condizionata, tecnologia per l’infotainment. C’è pure la telecamera per la retromarcia. Secondo gli autori del lavoro, le Rolls-Royce aggiornate da Evice sono come la casa madre le avrebbe fatte 60 anni fa, se la tecnologia di allora fosse stata al livello attuale.

Fonte | Carscoops