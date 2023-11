La Ferrari Testarossa elettrica mostrata al SEMA fa discutere

Al SEMA di Las Vegas, la fiera dedicata al tuning e alle auto personalizzate, una Ferrari Testarossa elettrica ha fatto molto parlare di sé. Si tratta di una creazione di Richard Rawling, il fondatore del Gas Monkey Garage, un famoso programma televisivo americano che si occupa di restaurare e modificare vecchie auto. Rawling ha trasformato una Testarossa del 1989, originariamente utilizzata in un film con Mark Wahlberg, in una vettura a zero emissioni, con un motore elettrico di origine Tesla.

La Ferrari Testarossa elettrica, ribattezzata “Testa” da Rawling, ha subito numerosi interventi estetici e meccanici, che hanno stravolto il suo aspetto e le sue prestazioni. Il colore bianco, che richiama la celebre serie televisiva Miami Vice, è stato reso più luminoso e abbinato a dei cerchi in lega dello stesso tono, firmati Vossen Wheels. La calandra anteriore è stata eliminata, così come i fendinebbia, sostituiti da una striscia LED azzurra. Il parabrezza è stato ridotto a una sottile lama, mentre il cupolino è stato alzato. L’abitacolo è stato riconfigurato con tre posti, di cui quello centrale per il guidatore, e un grande schermo touch al posto della plancia.

La Ferrari Testarossa elettrica ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati e gli esperti del settore, che hanno espresso opinioni diverse sulla riuscita del progetto. Alcuni hanno apprezzato il coraggio e la creatività di Rawling, che ha voluto dare una nuova vita a una vettura destinata alla demolizione. Altri, invece, hanno criticato la scelta di alterare una delle icone dell’automobilismo italiano, privandola del suo caratteristico motore V12 e del suo design originale.

La Testarossa elettrica è solo uno dei tanti esempi di conversione di auto classiche in auto elettriche, una tendenza che sta diventando sempre più diffusa tra i tuner e i collezionisti. Questa pratica ha il vantaggio di ridurre le emissioni e i consumi delle vecchie auto, ma ha anche il rischio di snaturare il loro fascino e la loro storia. La Testarossa elettrica è stata esposta al SEMA di Las Vegas dal 2 al 5 novembre, dove ha attirato l’attenzione di molti visitatori e dei media.