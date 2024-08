Rolls-Royce presenta la Phantom Scintilla Private Collection

Per oltre un secolo, lo Spirito dell’Estasi ha simboleggiato l’eleganza, ispirando innumerevoli opere d’arte, dalla musica alla fotografia e alle immagini in movimento. Nel 2024, anno in cui il marchio celebra il suo 120° anniversario, Rolls-Royce Motor Cars rende omaggio alla sua musa senza tempo con una collezione privata unica, denominata Phantom Scintilla. Basata sulla Phantom Extended, questa magnifica vettura celebra la bellezza eterea, la grazia e l’eredità dello Spirito dell’Estasi.

Eterea bellezza e scultorea dinamicità

Limitata a soli dieci esemplari in tutto il mondo, il design della Rolls-Royce Phantom Scintilla evoca la meraviglia della presenza fugace dello Spirito dell’Estasi. I graziosi ricami Bespoke che scorrono nell’abitacolo catturano l’elegante dinamismo dello Spirito dell’Estasi, mentre gli elementi di design attentamente curati alludono alle origini della statuetta con i loro riferimenti al marmo pario: è in questo famoso materiale che, più di 2.000 anni fa, un genio sconosciuto della Grecia classica scolpì “La vittoria alata di Samotracia“, la statua che ispirò l’idea originale di Claude Johnson per una mascotte Rolls-Royce.

Per la Phantom Scintilla, la statuetta dello Spirit of Ecstasy è stata sottoposta a una finitura in ceramica che allude abilmente alla texture del marmo pario, pur conservando la sua familiare femminilità. “Eravamo affascinati dalle qualità del marmo pario e questo materiale è stato oggetto delle nostre ricerche per molti mesi. Per creare un legame chiaro ed elegante con la famosa statua, abbiamo sviluppato una finitura ceramica che cattura la traslucenza e la purezza di questa pietra unica e abbraccia perfettamente la natura eterea della nostra icona”, dice il responsabile del design.

Il design della Rolls-Royce Phantom Scintilla

L’esterno della Rolls-Royce Phantom Scintilla è presentato in una finitura Bespoke bicolore. La carrozzeria superiore è in bianco andaluso, mentre quella inferiore è in blu tracio, ispirato ai colori del mare intorno all’isola di Samotracia, da cui proviene la statua della Vittoria Alata di Samotracia. Una sottile scaglia metallica imita lo scintillio della luce del sole sull’acqua. La doppia linea della carrozzeria e le strisce della ruota dipinte a mano in Spirit Blue completano la grazia degli esterni.

Gli interni sono ricchi di elementi di design, texture e una grafica continua ispirata alla forma espressiva e dinamica dello Spirit of Ecstasy, frutto di un’intensa collaborazione tra designer e artigiani Bespoke. La grafica si muove attraverso l’abitacolo, abbracciando gli occupanti in un flusso ininterrotto di energia. L’artigiano incaricato di dare vita a questa idea, Brienny Dudley, ha sperimentato una varietà di punti e tonalità prima di scegliere il tatami, che è stato applicato su sei strati, intrecciati in vari gradi di densità e complessità. L’intera composizione interna comprende 869.500 punti e richiede oltre 40 ore di lavoro.