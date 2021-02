Rolls-Royce Phantom “Iridescent Opulence”, nuova dimensione del lusso

Rolls-Royce è da sempre il simbolo del lusso altamente sofisticato. Recentemente, all’Abu Dhabi Motors è stato tolto il velo alla Rolls-Royce Phantom “Iridescent Opulence”, l’ultima vettura di razza che rappresenta al meglio questo diktat e il sangue blu del Marchio britannico. Progettata come una Gallery su misura, la “Iridescent Opulence” è l’espressione massima di arte, design ed eccellenza ingegneristica. “La Gallery della Rolls-Royce Phantom è uno spazio unico che offre il palcoscenico perfetto per mostrare delle opere d’arte. ‘Iridescent Opulence’ di Nature Squared è un brillante esempio di ciò che può essere commissionato ed esposto in quello spazio. Sono lieto di svelare Phantom con “Iridescent Opulence” Gallery qui ad Abu Dhabi con i nostri partner Abu Dhabi Motors “, afferma César Habib, direttore regionale, Rolls-Royce Motor Cars Middle East and Africa.



La gallery

Il Rolls-Royce Design Team ha voluto creare uno spazio in cui esporre, ammirare e far splendere delle creazioni speciali. Uno spazio chiamato “The Gallery”, che altri non è che un’applicazione di vetro che scorre ininterrotta sulla fiancata della Rolls-Royce Phantom, offrendo un’opportunità senza precedenti per presentare opere d’arte direttamente sull’auto. Assemblata in una Clean Room altamente tecnica presso la sede della Rolls-Royce a Goodwood, in Inghilterra, in un ambiente sterile all’interno del quale è possibile assemblare articoli delicati e altamente personalizzati, da una semplice applicazione di legno o metallo, a un uso più complesso di materiali non normalmente utilizzabili in un contesto automobilistico.

Lusso sfrenato

Progettata da Nature Squared con sede in Svizzera, un affermato specialista che crea finiture sorprendentemente belle utilizzando le tecnologie più recente per trasformare materiali naturali sostenibili. Nature Squared abbraccia abilità artigianali che sono l’antitesi della produzione di massa e per la loro commissione Phantom Gallery ha lavorato con oggetti che fino ad ora erano impossibili da realizzare in un’automobile. Le piume sono un concetto difficile da abbinare al mondo delle quattro ruote, ma rappresentato il lusso più estremo.

Al riguardo sono state condotte ricerche approfondite per identificare una specie di uccello sostenibile con un ricco piumaggio denso capace di fornire un interno opulento per adornare la Gallery della Rolls-Royce Phantom. Sono state selezionate oltre 3.000 penne da uccelli non in via di estinzione per la loro iridescenza, modellate individualmente per accentuare la lucentezza e la ricca tonalità delle piume naturali e cucite a mano su un tessuto a poro aperto in un design che si sviluppa intorno all’orologio.