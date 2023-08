I clienti di un servizio di robotaxi di San Francisco hanno recentemente utilizzato le auto senza conducente per fare sesso mentre viaggiavano verso le loro destinazioni. Questo almeno secondo un rapporto che ha fatto molto scalpore negli Stati Uniti. Il San Francisco Standard ha parlato con quattro diverse persone in città che hanno affermato di aver fatto sesso in uno dei robotaxi della società di veicoli autonomi Cruise negli ultimi mesi, alcuni di loro anche in più di una occasione.

Robotaxi usati per fare sesso a San Francisco: lo scoop desta scalpore

Ciò sarebbe avvenuto nonostante i veicoli fossero dotati di telecamere e microfoni interni per monitorare la sicurezza dei passeggeri. “Registriamo video all’interno dell’auto per maggiore sicurezza e supporto”, afferma Cruise sul suo sito web. “Se è successo qualcosa durante la tua corsa, potremmo rivedere la registrazione per capire meglio cosa è successo. Registriamo l’audio solo durante le chiamate di supporto attive.” Uno studio del 2018 di Scott Cohen e Debbie Hopkins sulla rivista Annals of Tourism Research aveva previsto che i passeggeri avrebbero potuto usare i robotaxi per fare sesso.

Proprio la scorsa settimana, la Commissione per i servizi pubblici della California ha votato per approvare che i robotaxi di Cruise e Waymo possano operare 24 ore su 24. Questa decisione renderà San Francisco la prima grande città degli Stati Uniti con due flotte di veicoli senza conducente in competizione per i passeggeri contro i servizi di trasporto e i taxi guidati da uomini in carne e ossa.