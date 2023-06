Waymo: auto a guida autonoma investe e uccide un cane in un ‘incidente inevitabile’

Negli Stati Uniti sta facendo molto rumore la notizia che una vettura a guida autonoma di Waymo, nello specifico una Jaguar I-Pace ha investito e ucciso un cane nel corso di un incidente che hanno definito come “inevitabile”. La società americana che fa parte di Google ha dichiarato che sta indagando per accertare quanto accaduto. Il fatto è avvenuto lo scorso 21 maggio a San Franciso anche se la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore.

Waymo sta indagando su un incidente che ha visto un cane investito da uno dei suoi veicoli a guida autonoma

Wyamo ha confermato che quando è avvenuto l’incidente l’auto stava guidando in modalità completamente autonoma. La società ha detto che sebbene l’auto si fosse accorta del cane che stava andando verso di lei per qualche motivo non è stata in grado di evitare il contatto. Secondo l’azienda il percorso insolito effettuato dal cane e la velocità con cui si è avvicinato alla vettura potrebbero essere tra le cause dell’incidente.

Waymo afferma che il suo sistema autonomo ha visto il cane nonostane l’operatore umano a bordo non si sia accorto di nulla ma nonostante ciò per qualche motivo non è riuscito a evitarlo. La divisione guida autonoma di Google ha spiegato che secondo le sue simulazioni anche se alla guida ci fosse stato un umano non sarebbe cambiato nulla e l’incidente sarebbe stato lo stesso inevitabile. L’azienda ha fatto le condoglianze al padrone dell’animale. Questo caso potrebbe avere delle ripercussioni negli USA danneggiando l’immagine pubblica della società e riducendo la fiducia delle persone nel salire sulle sue auto autonome.