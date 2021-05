RML Short Wheelbase, il ritorno in grande stile dell’iconica Ferrari 250 GT SWB

La Ferrari 250 GT SWB (Short Wheel Base o berlinetta a passo corto) è probabilmente una delle automobili più affascinanti di tutti i tempi, oltre ad aver scritto un importante capitolo nella storia delle supercar da competizione degli anni ’60. Il suo design senza tempo colpisce ancora oggi chi ha la fortuna di ammirarla da vicino e proprio per questo motivo che esistono aziende che tutt’ora realizzano versioni in chiave moderna di questo capolavoro del cavallino Rampante.

L’ultimo di questi atelier che in ordine di tempo si è lanciato in questo non facile lavoro prende il nome di RML Group, capace di realizzare un vero e proprio capolavoro che punta a diventare l’erede spirituale della 250 GT SWB del 1959. Fondata in Inghilterra nel 1984, la RML all’inizio riforniva di componenti tecnologici alcuni Costruttori di auto da competizione, oltre a lavorare con l’aeronautica civile e militare.

Look vintage

Lunga appena 4,26 metri e pesante solo 1470 kg , la RML Short Wheelbase dal punto di vista estetico ricalca quasi fedelmente le sinuose forme della 250 GT. All’interno dell’abitacolo troviamo invece numerosi gadget e dispositivi moderni, come ad esempio il climatizzatore e un sistema di infotainment con navigatore satellitare.

Meccanica moderna

Sotto il cofano anteriore batte un moderno V12 5.5 litri di origine Ferrari in grado di scaricare sulla trazione posteriore ben 485 CV e 568 Nm di coppia, tramite l’uso di una trasmissione manuale a 6 marce. Secondo le prestazioni dichiarate, la vettura scatta da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi e sfiora il muro dei 300 km/h di velocità massima.

Solo 30 esemplari

La RML Short Wheelbase sarà realizzata in una tiratura limitata di soli 30 esemplari che saranno disponibili a partire dal prossimo autunno, mentre il prezzo di listino (al momento riservato) potrà variare molto a seconda del tipo di personalizzazioni scelte.