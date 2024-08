Rivian, incendio nella fabbrica: 50 veicoli distrutti

Lo scorso fine settimana un incendio è divampato nella fabbrica Rivian a Normal, nello Stato dell’Illinois. I vigili del fuoco sono accorsi in modo tempestivo al sito produttivo dell’azienda automobilistica, e sono riusciti con successo a domare le fiamme, dopo una lotta dura. Purtroppo l’incendio di auto elettriche riaccende lo scetticismo verso questi mezzi.

Tante vetture Rivian arse dal fuoco

Oltre 50 veicoli a zero emissioni di Rivian sono rimasti bruciati nell’incendio. Con il tran-tran del web, di questo numero ne sono venuti a conoscenza tanti utenti mondiali, preoccupati e dubbiosi sulla sicurezza dei nuovi veicoli alla spina. “Si tratta di un’indagine molto intricata e complessa, quindi non abbiamo una cronologia di quando e se un’origine o una causa possano essere determinate in questo momento”, spiega in una mail un portavoce degli operatori, Matt Swaney. “L’impianto di assemblaggio in sé non è stato interessato dall’incidente. Non ci sono stati feriti tra i vigili del fuoco o il personale Rivian”.

“Stiamo indagando sulla causa di un incendio che ha danneggiato diversi veicoli in un parcheggio del nostro stabilimento di Normal nella tarda serata di sabato”, racconta un esponente di Rivian, Peebles Squire. “Lo stabilimento in sé non è stato interessato. Non ci sono stati feriti. Al momento non forniamo ulteriori dettagli”.

Un brutto episodio

Il provvidenziale intervento dei pompieri ha scongiurato conseguenze molto più negative, limitando i danni alle auto e basta. Le riprese dall’alto, presto salite all’attenzione degli utenti, ritraggono 57 esemplari in cattive condizioni in un’area di parcheggio vicino alle rotaie industriali. A pagarne pegno i modelli R1S e R1T, mentre il nuovo SUV R2 è rimasto illeso. Nessuna ripercussione nemmeno per il cuore produttivo della compagnia, dove vengono assemblati i mezzi attuali. Insomma, per Rivian una brutta esperienza seppur i danni sia stati limitati. Quello che pesa è forse l’immagine, non solo dell’azienda, ma per qualcuno anche dell’intero mondo degli EV.