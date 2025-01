Rincari Carburanti 2025: scontro tra Codacons e Ministero

Il 2025 si apre con un acceso dibattito sui prezzi dei carburanti, un tema cruciale per milioni di automobilisti e motociclisti italiani. Il Codacons ha lanciato un allarme per gli aumenti registrati in autostrada, dove la benzina ha raggiunto picchi di 2,4 euro al litro in alcuni distributori. Dall’altra parte, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) rassicura sulla stabilità dei prezzi nella rete nazionale.

Secondo i dati forniti dal Mimit, il prezzo medio della benzina si attesta a 1,79 euro/litro, con un valore di 1,89 euro/litro per la rete autostradale. Tuttavia, il Codacons contesta questa analisi, sottolineando che sulla rete urbana un pieno di benzina costa oggi 2,2 euro in più rispetto al mese scorso, mentre per il gasolio l’incremento è di 2,4 euro. Su base annua, ciò si tradurrebbe in un aggravio di spesa di 52 euro per la benzina e 57,6 euro per il diesel, considerando due pieni mensili.

Le Cause degli aumenti

Il Codacons attribuisce i rincari a due principali fattori. In primo luogo, i costi maggiori legati alla quota obbligatoria di miscelazione dei biocarburanti, che vengono scaricati sui consumatori finali. In secondo luogo, le speculazioni sul petrolio, che hanno fatto lievitare le quotazioni internazionali. Secondo Staffetta Quotidiana, Q8 ha recentemente aumentato di due centesimi al litro il prezzo della benzina verde, portando il prezzo medio nazionale della self-service a 1,800 euro/litro.

La prospettiva dei consumatori

Molti automobilisti e associazioni di consumatori temono ulteriori aumenti nel corso dell’anno. Il Codacons chiede maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi e misure per contenere i costi. Intanto, il Ministero continua a monitorare la situazione attraverso il suo Osservatorio sui prezzi dei carburanti, ribadendo che i prezzi sono in linea con i valori registrati l’11 gennaio.

In un contesto di inflazione e costi energetici crescenti, il caro carburanti rappresenta un ulteriore peso per le famiglie italiane. Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, il tema rischia di diventare ancora più rilevante, alimentando il dibattito tra le istituzioni e i rappresentanti dei consumatori.