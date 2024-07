Rimac festeggia il suo quindicesimo anniversario presentando un’edizione speciale e limitata della hypercar elettrica Rimac Nevera, chiamata 15th Anniversary Edition. Solo nove esemplari di questa straordinaria vettura saranno prodotti, ciascuno con un prezzo di 2.350.000 euro. Il debutto pubblico di questa edizione è previsto per il Goodwood Festival of Speed 2024.

“La Nevera 15th Anniversary Edition rappresenta il nostro percorso di crescita e innovazione,” ha dichiarato Mate Rimac, CEO del marchio. “Dai primi giorni nel garage fino a diventare un’azienda valutata 2 miliardi di euro, questa auto è un simbolo del nostro progresso.”

Caratteristiche distintive

La Rimac Nevera 15th Anniversary Edition presenta una nuova tonalità di rame opaco, utilizzata per la prima volta su questo modello. I cerchi in lega bicolore con design esclusivo, il badge commemorativo “15 Years Anniversary” e il motivo che richiama i collegamenti di un circuito stampato rendono questa vettura unica.

L’interno dell’auto è caratterizzato da leve anodizzate in rame e superfici che richiamano la stessa tonalità esterna. Il bracciolo riporta le scritte speciali “one-of-nine” e “2009-2024”, mentre i sedili possono essere rifiniti in nero o bianco, con dettagli in pelle color rame e il numero “15” impresso sui poggiatesta.

Prestazioni mozzafiato

Sotto il cofano, la Nevera 15th Anniversary Edition mantiene lo stesso propulsore della Nevera classica. Equipaggiata con quattro motori elettrici, la vettura eroga una potenza complessiva di 1.914 cavalli e 2.340 Nm di coppia massima. Questa configurazione permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,81 secondi e una velocità massima di 412 km/h.

L’edizione speciale include tutti gli optional disponibili e un set di bagagli su misura, abbinati agli interni scelti dall’acquirente. Con la Nevera 15th Anniversary Edition, Rimac non solo celebra il proprio passato ma segna anche una pietra miliare nella storia dell’automobilismo, offrendo una combinazione ineguagliabile di design innovativo e prestazioni eccezionali.