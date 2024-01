Rimac lancerà un servizio di robotaxi entro il 2026

Rimac, famosa azienda croata molto nota per aver costruita l’hypercar Nevera, ha fatto sapere che entro il 2026 lancerà un servizio di robotaxi. Al momento le notizie in proposito sono limitate. Sappiamo però che l’azienda riceverà in questo suo nuovo progetto l’importante sostegno da parte di Kia.

Nel 2026 Rimac lancerà un nuovo servizio di robotaxi

La prima del nuovo robotaxi di Rimac avverrà nel corso del 2024 anche se l’entrata in servizio vera e propria non si verificherà prima del 2026. Mate Rimac, fondatore e capo dell’azienda, ha comunicato ad Autocar che, sebbene la Nevera abbia un ruolo rilevante come prodotto esclusivo per la sua azienda, il progetto robotaxi mira a influenzare una maggiore varietà di persone, fornendo un trasporto urbano elettrico facilmente accessibile che potrebbe cambiare la vita di molti.

Come dicevamo poc’anzi al momento i dettagli di questo nuovo progetto sono molto scarsi. Tuttavia Secondo quanto rivelato da Rimac a Autocar, la misteriosa macchina sarà “un’auto, ma di un genere completamente nuovo”. Questo suggerisce che sarà un’offerta ampiamente personalizzata, con un focus specifico sulla massimizzazione dello spazio interno e sull’efficienza del propulsore elettrico. Mate Rimac ha dichiarato che questa innovazione potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone si muovono nelle città. Secondo lui, il servizio potrebbe essere di alta qualità senza per forza essere costoso o lussuoso.

Al momento questo progetto è stato denominato Project 3 e rappresenta un marchio autonomo all’interno della gamma di Rimac Group, distinto sia dal produttore di supercar omonimo che da Bugatti. Project 3 ha il suo fulcro nella capitale croata, Zagabria, ma ha anche un centro di ricerca e sviluppo nel Regno Unito. Circa 100 ingegneri operano presso la nuova struttura, situata nelle vicinanze della base britannica di ricerca e sviluppo di Rimac Technology, vicino a Warwick. Vedremo dunque cos’altro emergerà prossimamente a proposito di questa interessante novità.