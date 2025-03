“L’eleganza senza tempo incontra la potenza moderna”. Questo è il mantra che ha guidato Rezvani nella creazione della sua nuova Rezvani RR1, una supercar in edizione limitata che unisce il fascino delle leggendarie Porsche 911 degli anni ’70 con le più avanzate tecnologie odierne. Con soli 50 esemplari disponibili, questa vettura esclusiva si candida a diventare un’icona nel mondo del collezionismo automobilistico.

La sportiva retrò si distingue per una silhouette che rende omaggio alle glorie del motorsport. La sua struttura, realizzata in fibra di carbonio e arricchita da dettagli in alluminio, presenta linee affilate che evocano le classiche 911. I cerchi “Turbo fan”, da 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore, completano questo tributo alle competizioni d’epoca.

L’abitacolo è un perfetto connubio tra lusso e sportività. Gli interni, rifiniti con materiali pregiati come pelle e Alcantara, si fondono armoniosamente con inserti in fibra di carbonio, creando un ambiente dove tradizione e innovazione convivono in perfetta sintonia.

Il cuore pulsante della Rezvani RR1 è disponibile in due configurazioni. La versione RR1 600 monta un motore turbo 3.0 da 600 CV derivato dalla Carrera S, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi. Gli appassionati possono scegliere tra un cambio manuale a 6 rapporti o una trasmissione PDK. Per chi cerca il massimo delle prestazioni, la RR1 750 offre un motore 3.8 Turbo della 911 Turbo S, che eroga fino a 750 CV in modalità pista e scatta da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi grazie alla trazione integrale.

Le eccellenze tecniche non si fermano al motore. Il comparto sospensioni è altamente personalizzabile per soddisfare le esigenze del proprietario, con opzioni che spaziano dall’uso stradale al racing. È possibile installare sospensioni Ohlins Motorsport TTX-Pro, mentre l’impianto frenante Brembo e gli accessori di sicurezza, come roll-bar e cinture racing, completano il pacchetto tecnico.

Con un prezzo base di 195.000 dollari (circa 186.000 euro), questa esclusiva supercar rappresenta un investimento significativo per i veri appassionati del genere. La Rezvani RR1 è ulteriormente personalizzabile grazie a una ricca lista di optional, rendendola un autentico gioiello su misura.