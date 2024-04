Retromarcia col botto per la McLaren 720S | Video

Il possesso di una supercar come la McLaren 720S imporrebbe un supplemento di attenzione alla guida, per l’alta potenza a disposizione e per i costi elevati delle riparazioni. Non tutti, però, seguono un approccio del genere. Alcuni, infatti, si fanno prendere la mano o si abbandonano all’entusiasmo del momento. Quest’ultimo sembra il caso del protagonista del video che abbiamo condiviso oggi.

In uscita dall’area di sosta, in retromarcia, sembra un po’ disattento, quasi come se non guardasse ciò che succede dietro. Così l’urto con un’auto in transito diventa inevitabile. Per fortuna nessuno si è fatto male, grazie anche al passo ridotto dei due veicoli coinvolti.

La bassa andatura ha limitato i danni, ma penso che la fattura per il tizio al volante della sportiva di Woking non sarà comunque leggerissima. Sono certo che, una volta rimesse le cose a posto, l’autore dell’errore di guida sarà più attento nella gestione della sua McLaren 720S. Questa vettura, che appartiene alla famiglia Super Series, fece il suo debutto al Salone di Ginevra del 2017, per prendere il posto della 650S. Da poco è stata sostituita dalla 750S, ma i suoi contenuti ingegneristici e dinamici restano al top.

Sul telaio monoscocca in fibra di carbonio è ancorato un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che sviluppa 720 cavalli di potenza massima a 7250 giri al minuto, su un peso a secco di 1.283 chilogrammi. Ne deriva un quadro prestazionale molto tonico, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.8 secondi. La punta velocistica supera di poco i 340 km/h. Sono cifre che fanno della McLaren 720S un’autentica belva stradale e da pista. Purtroppo qualcuno non riesce a prestare la dovuta attenzione in uscita dal parcheggio. Il risultato? Un doloroso crash.

Foto | Screen shot da video Instagram supercar.fails