Renault è pronta a stupire il pubblico al Salone dell’automobile di Parigi 2024 con il suo nuovo prototipo elettrico, la Twingo E-Tech. Dal 14 al 20 ottobre, gli appassionati potranno ammirare in anteprima il veicolo che riprende l’eredità della leggendaria Twingo, rivisitandola in chiave moderna e sostenibile. L’anteprima mondiale di questa versione elettrica rappresenta un ritorno alle origini per Renault, che nel 1992 ha rivoluzionato il concetto di city car con la Twingo originale, caratterizzata da colori vivaci e un design che incarnava perfettamente l’idea delle “voitures à vivre” (auto da vivere).

Renault Twingo E-Tech, una silhouette iconica

Il prototipo Twingo E-Tech conserva lo spirito del modello del ’92, ma si proietta nel futuro con un approccio completamente elettrico. Pensata per la mobilità urbana, questa vettura promette di offrire una guida senza compromessi, agile e scattante grazie alle sue dimensioni compatte. Le cinque porte la rendono estremamente pratica per la vita in città, mentre il design esterno ripropone la silhouette iconica della Twingo, con un tocco moderno che strizza l’occhio all’innovazione.

Un elemento distintivo della Twingo E-Tech è il tetto fisso in vetro, che inonda l’abitacolo di luce naturale, creando un ambiente luminoso e accogliente. Gli interni spaziosi riflettono la filosofia di Renault, che punta a realizzare auto capaci di rendere la quotidianità più piacevole. Il prototipo è arricchito da dettagli che richiamano la Twingo del passato, come le linee morbide e le forme sinuose, mantenendo al tempo stesso una spiccata modernità nelle sue proporzioni e nei materiali utilizzati.

Gli aggiornamenti tecnologici sono visibili a partire dai fari, incastonati in anelli LED galleggianti che conferiscono al veicolo un aspetto futuristico. Sul retro, la firma luminosa richiama la coda della prima Twingo, ma con un design rinnovato che integra fari posteriori sporgenti, in linea con l’estetica high-tech della vettura. La scritta “Twingo” al centro del portellone posteriore aggiunge un tocco di allegria e rende omaggio all’eredità del modello originario.

In arrivo nel 2026

Questo prototipo non è solo un omaggio al passato, ma una vera e propria anticipazione del futuro della mobilità urbana. La Twingo E-Tech sarà il precursore della quarta generazione della gamma, prevista per il 2026.

Lo sviluppo del modello è stato affidato ad Ampere, con l’obiettivo di rendere l’auto accessibile a una vasta platea di utenti. Renault punta a un prezzo di lancio inferiore a 20.000 euro, in linea con la sua missione di democratizzare la mobilità elettrica. La Twingo E-Tech si aggiunge così alla gamma di veicoli elettrici della casa francese, che include già modelli come la Renault 5 E-Tech, la Renault 4 E-Tech, la Megane E-Tech e la Scenic E-Tech.

L’estetica del prototipo Twingo E-Tech è caratterizzata da elementi originali e una forte personalità. Le tre aperture sul cofano, puramente decorative, richiamano le prese d’aria del modello originale del 1992, un dettaglio nostalgico che strizza l’occhio agli appassionati della prima Twingo. Le maniglie rotonde, che ora si illuminano, sono un altro elemento che fonde passato e futuro, rendendo il prototipo unico nel suo genere.