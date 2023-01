Renault Scenic 2024, la nuova generazione sarà solo elettrica

Anticipata dalla Concept Scénic Vision svelata lo scorso maggio, la nuova generazione della Renault Scenic arriverà nel 2024 e porterà una novità ecosostenibile: il rinnovato modello francese sarà infatti proposto esclusivamente in variante 100% elettrica.

Renault Scenic: una storia di successo

Nata nell’ormai lontano 1996 e declinata nel corso del tempo in ben 4 generazioni, la Renault Scenic portò alla nascita del segmento delle monovolumi di medie dimensioni e divenne un successo commerciale in pochi mesi, forte anche dell’esperienza acquisita dalla sorella più grande Espace.

Renault Scenic: nel 2024 sarà un crossover elettrico

Con il passare del tempo sono cambiate anche le mode, infatti, le monovolumi hanno lasciato il posto ai più apprezzati crossover, cosa che appunto non poteva che riguardare anche la Scenic. Attesa per il 2024, la nuova Scenic avrà quindi forme da crossover e sarà caratterizzata da una meccanica a zero emissioni, in grado di offrire prestazioni brillanti e soprattutto un’autonomia elevata. La vettura sfrutterà la medesima piattaforma CMF-EV utilizzata dalla Mégane E-Tech Electric.

Versatilità come punto di riferimento

Il corpo vettura, scolpito e dalle forme all’avanguardia, guadagnerà circa 30 cm di lunghezza, raggiungendo così quota 4,5 metri. La parola d’ordine di questo modello sarà ovviamente “versatilità”, per questo vanterà soluzioni intelligenti come il pavimento piatto e il sedile destro abbattibile in modo da accontentare le famiglie numerose e gli amanti del tempo libero.

Meccanica e dotazione sofisticate

Per quanto riguarda il powertrain, la versione entry-level potrà contare su un motore da 218 CV alimentato da una batteria da 60 kWh, mentre la trazione sarà anteriore. Probabile l’arrivo di varianti più potenti e dotate di trazione integrale elettrica. Tra i punti di forza troveremo il sofisticato impianto multimediale dotato di serie del sistema operativo Android (con Google Maps, Spotify e altre app include), visto anche sulle recenti Austral e Mégane E-Tech. La vettura sarà una acerrima nemica delle quotate Volkswagen ID.4 e Hyundai Ioniq 5.