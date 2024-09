Dal 2021, Renault ha intrapreso un percorso creativo che coinvolge designer contemporanei per reinterpretare il suo straordinario patrimonio automobilistico. In quest’ottica, la casa francese ha presentato la R17 Electric Restomod, una concept car esclusiva nata dalla collaborazione con il visionario designer Ora Ïto. Basata sulla storica Renault 17 del 1971, questa showcar rappresenta una fusione tra passato e futuro, combinando il design iconico degli anni ’70 con tecnologie e materiali moderni.

Renault R17 Electric, collaborazioni che rivisitano il passato

Negli ultimi anni, Renault ha lanciato una serie di progetti innovativi che reinterpretano i modelli iconici del suo passato, mettendo in luce la capacità del marchio di fondere tradizione, design ed innovazione. Tra questi, la collaborazione con Ora Ïto per la Renault R17 Electric Restomod rappresenta la quarta iniziativa di restomod in quattro anni. Il viaggio è iniziato nel 2021 con la Renault 4 reinterpretata da Mathieu Lehanneur, seguita nel 2022 dal progetto R5 Diamant con Pierre Gonalons e, nel 2023, dalla Twingo rivisitata da Sabine Marcelis.

Renault 17, un’icona sportiva degli anni ’70

Lanciata nel 1971, la Renault 17 era una coupé sportiva che incarnava l’ottimismo e la creatività del decennio. Con il suo design audace, trazione anteriore e motore longitudinale, la R17 si distingue per il suo aspetto sportivo e tecnologico, oltre ad offrire una combinazione di eleganza e prestazioni all’avanguardia per l’epoca. Tra il 1971 e il 1979 furono prodotte oltre 92.000 unità, rendendo questo modello un vero e proprio simbolo degli anni ’70.

Ora Ïto e il concept della Simplexity

Ora Ïto, noto per il suo approccio innovativo e anticonformista al design, ha ideato la R17 Electric Restomod come un tributo moderno alla storica coupé. La sua filosofia di “simplexity” – combinazione di semplicità e complessità – emerge chiaramente in questa concept car, che non preannuncia futuri modelli di serie ma esprime una visione unica dell’evoluzione automobilistica.

La R17 Electric Restomod non solo celebra l’eredità della Renault 17, ma la reinterpreta con un tocco contemporaneo. Le linee della vettura originale sono state mantenute, ma con significative modifiche: l’auto è stata allargata di 17 cm per migliorare la tenuta di strada, e i parafanghi sporgenti le conferiscono un aspetto sia spettacolare che raffinato.

Un restomod dal fascino Retro-Futuristico

La R17 Electric Restomod è caratterizzata da una serie di elementi stilistici che rendono omaggio al modello originale. I fari anteriori sono stati trasformati in quattro moduli rettangolari con angoli smussati, mentre i fari posteriori sono semplificati in una fascia unica trasversale. La carrozzeria, interamente realizzata in fibra di carbonio, riduce il peso a soli 1.400 kg, garantendo prestazioni agili e dinamiche grazie a un motore elettrico da 270 CV montato posteriormente.

Interni di lusso e tecnologia modernizzata

All’interno, la R17 Electric Restomod fonde lusso e comfort con un design ispirato alle gran turismo. I sedili, ridisegnati e rivestiti in tessuti di alta qualità come lana Merinos e bouclé, offrono un’esperienza di guida sofisticata. La plancia e la console centrale sono state rivisitate con un’estetica contemporanea, mentre un display centrale e quattro piccoli schermi dietro al volante rievocano il design retro dei contachilometri originali.

La Renault R17 Electric Restomod è stata svelata in anteprima mondiale presso Maison5 a Parigi il 4 settembre. Dopo questa esposizione, l’auto sarà presentata al Concorso Chantilly Arts & Elegance Richard Mille dal 12 al 15 settembre, per poi essere esposta al Salone dell’Auto di Parigi dal 14 al 20 ottobre.

Questa showcar non è solo una celebrazione del passato, ma un invito a guardare al futuro dell’auto attraverso la lente della creatività e del design contemporaneo. La Renault R17 Electric Restomod per Ora Ïto rappresenta un perfetto equilibrio tra il rispetto della tradizione e l’audacia dell’innovazione.