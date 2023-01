Renault 4: come trasformarla in elettrica

La Renault 4 vanta il primato di auto francese più venduta di tutti i tempi, con oltre 8 milioni di esemplari distribuiti in tutto il mondo. L’iconico modello d’oltre alpe, nato per sostituire la 4CV, è stato prodotto per oltre trent’anni, esattamente dal 1961 al 1994. Il successo di questa vettura si basava sui costo di esercizio estremamente contenuti, per l’abitacolo spazioso e per sua grande versatilità che gli ha permesso di essere declinata in numerose versioni.

Renault 4: come funziona il retrofit dell’azienda R-Fit

Ora, questo storico e straordinario modello può essere trasformato in una vettura amica dell’ambiente grazie al nuovo kit di retrofit realizzato dall’azienda francese R-Fit. Sviluppato per la sorella maggiore Renault 5, questo kit in grado di trasformare la Renault 4 in una vettura elettrica sarà disponibile in vendita a partire dal prossimo 1° febbraio. Il retrofit fa a meno del motore termico e del serbatoio, rispettivamente sostituiti da una unità elettrica e da un pacco batteria. Al contrario, trasmissione meccanica e cambio rimangono inalterati al loro posto.

Prezzo

Il kit ha un prezzo di 17.900 euro e può essere acquistato con un semplice click sul sito web dell’azienda d’oltre alpe. Il prezzo comprende anche i costi dell’installazione e della ri-omologazione della vettura. Ovviamente si tratta di una cifra piuttosto importante, ma nel complesso risulta giustificata dal lavoro complessivo impiegato per l’intera operazione di retrofit. Inoltre, questo tipo di kit si rivolge ad una fetta di collezionisti che non si lasciano scoraggiare da costi di questo tipo. Bisogna inoltre sottolineare che in Francia questo tipo di kit beneficiano dei contributi statali e regionali che fanno abbassare sensibilmente il prezzo dell’operazione.

L’offerta si allarga

Ricordiamo che l’azienda R-Fit ha inoltre dichiarato che il kit retrofit verrà proposto anche per la Renault 5 e la Twingo.