Renault presenta l’App Plug Inn: a cosa serve?

State guidando la vostra auto elettrica, avete bisogno di ricaricarla e nelle vicinanze non avete alcuna stazione per farlo? Renault tenta di offrire una soluzione in più alle infrastrutture pubbliche già esistenti attraverso l’App Plug Inn. Scopriamo in che modo.

E’ l’idea che conta

Non è mancata a Renault, che nel panorama dell’elettrificazione del mondo auto è uno dei Brand più attivi sul mercato e da oltre un decennio è pioniere dello sviluppo dei veicoli elettrici. Sono due i fattori che secondo Renault rappresentano il valore aggiunto di Plug Inn, che si presenta come un modo diverso di pensare la mobilità, perchè non solo consente l’accesso rapido ad un’ampia rete già esistente di punti di ricarica, ma intende favorire le interazioni tra tutti gli automobilisti che credono fortemente nella mobilità elettrica. Renault ha diramato i punti relativi ai vantaggi che la App Plug Inn offre sia ai proprietari delle infrastrutture di ricarica private che ai conducenti dei veicoli elettrici.

Questi i vantaggi per i conducenti dei veicoli elettrici.

Iscrizione gratuita

Geolocalizzazione e prenotazione dei punti di ricarica

Pianificazione della ricarica

Ricarica e pagamento sicuri

Durante la ricarica, scoperta di attività e luoghi circostanti segnalati dai proprietari delle infrastrutture di ricarica e geolocalizzati dalla App.

Ecco invece i vantaggi per i proprietari delle infrastrutture di ricarica private.

Iscrizione gratuita

Condivisione del punto di ricarica e ricavi sicuri (prezzo consigliato: 4,50 €/ora1, importi versati mensilmente)

Simulatore di rircavo per stimare i guadagni

Sistema di prenotazione semplice e flessibile per gestire facilmente le richieste in funzione delle disponibilità

Cruscotto personalizzabile per seguire le statistiche sui ricavi accumulati e sull’utilizzo del servizio.

Come funziona l’App Plug Inn

La funzione principale della nuova App di Renault è quella di mettere in contatto gli automobilisti possessori di auto elettriche e i proprietari di punti di ricarica personali. Tra questi, coloro che hanno a disposizione un punto di ricarica a domicilio, possono offrire agli automobilisti “ospitalità” (a pagamento) per ricaricare il veicolo. Questa App è aperta a tutti e consente di localizzare e prenotare i punti di ricarica disponibili presso i privati indipendentemente dal tipo di infrastruttura (presa rinforzata, punto di ricarica da 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW, ecc.) o dalla marca del veicolo.