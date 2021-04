Renault: parte da Monza la quinta edizione della Clio Cup Press League

La stampa specializzata scende in pista con la Clio Cup Press League, che quest’anno è giunta alla quinta edizione, ed i giornalisti sono pronti a sfidarsi in questo speciale campionato ospitato nei weekend della Clio Cup.

2 giornalisti per ogni appuntamento

La formula è semplice quanto efficace, durante ogni weekend di gara 2 giornalisti lasceranno a casa il computer per indossare tuta e casco e correre con la Clio “333” gestita dalla Oregon Team. La novità consiste nel fatto che da questa stagione la Clio Cup ha ormai una dimensione europea e nei 15 appuntamenti, ognuno con doppia gara, ci sarà la suddivisione in gruppi nei quali correranno i protagonisti delle corrispondenti serie nazionali.

Si parte da questo weekend con la gara di Monza e sullo stesso circuito terminerà il campionato il 31 ottobre

I giornalisti della Clio Cup Press League prenderanno parte alle gare del Gruppo A, quello in cui correranno anche i protagonisti del campionato nazionale, a partire da questo weekend, in cui si svolgeranno le gare inaugurali sul velocissimo tracciato di Monza. I primi a scendere in pista saranno Lorenzo Baroni, de La Gazzetta dello Sport, e Gianluca Sepe di FormulaPassion.it. Poi sarà la volta di Alberto Bergamaschi di Safe Drive e Auto Tecnica, e di Gianluca Mauriello, rappresentante di Motorionline, nella tappa di Misano (4-6 giugno); di Gian Luca Pellegrini, Direttore di Quattroruote, e Alberto Sabbatini per Autosprint, sul tracciato dell’Hungaroring (9-11 luglio); di Marco Congiu, alfiere di Motorsport.com, e Motor1.com, e Mario Cornicchia di Motorbox, ad Imola, il 23-25 luglio; mentre Gaetano Cesarano di Motori.it e Autoblog.it, e Mauro Valente di Rai Sport saranno protagonisti al Red Bull Ring (10-12 settembre). L’epilogo ci sarà a Monza (29-31 ottobre) quando gareggeranno Stefano Bargiggia di Style, e Lorenzo Peiroleri di Askanews.

Chi sarà il successore di Michele Faccin?

Michele Faccin ha vinto sia l’edizione del 2017 che quella eSport del 2020, adesso ci saranno 6 appuntamenti per decretare il suo successore, il nuovo trionfatore della serie. Occhi puntati sulle gare della Clio Cup quindi, perché la lotta sarà più serrata che mai!