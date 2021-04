Clio Cup Italia: parte il countdown per l’inizio del monomarca

Manca meno di un mese allo sventolare della bandiera a scacchi che darà il via alla stagione 2021 del Campionato monomarca Clio Cup Italia. Quest’anno sono attese un elevato numero di partecipanti al Campionato targato Renault che vedrà come protagonista assoluta la quinta generazione della vettura da competizione Clio Cup.

Sono ben nove i team che hanno scelto o riconfermato la loro partecipazione alla serie della Casa del Rombo. Tra i vari team spicca la Faro Racing che parteciperà con due vetture sempre sotto la supervisione di Fabrizio Tablò, senza dimenticare la PMA Motorsport, forte dell’esperienza di piloti del calibro di Massimiliano Danetti e Riccardo Ruberti.

Non passerà inosservata la presenza al muretto del campione 2019 Felice Jelmini, pronto a portare avanti la sua posizione di coach. l’Oregon Team di Jerry Canevisio e Giorgio Testa che potranno contare sulla bravura e l’esperienza di “Due”, pilota legato indissolubilmente ai trofei Renault, a cui si aggiunge la novità rappresentata da Filippo Berto, pilota 23enne proveniente dal mondo dei kart, mentre gli altri nomi saranno svelati nei prossimi giorni. Confermata anche la presenza della Essecorse di Stefano Secci che parteciperò con due vetture.

Per quanto riguarda le new entry segnaliamo il team Progetto E20 Motorsport di Andrea Corinaldesi e la CAAL Racing di Corrado e Luca Canneori con i piloti Daniele Pasquali e Alessio Alcidi. La squadra SI Racing Team metterà in pista una Clio pronta a gareggiare nella serie europea, mentre al volante della vettura dedicata al tricolore ci sarà una pilota che verrà annunciato a breve. Lo schieramento alla griglia di partenza viene completato dalle due vetture della Scuderia Costa Ovest e della Garofano FG Motorsport, pronta a scommettere tutto su Gennaro Garofano.

L’appuntamento è quindi fissato per il weekend del 1 e 2 maggio quando sull’iconica pista di Monza si aprirà l’attesa stagione 2021 della Clio Cup Italia, pronta a seguire le orme della Clio Cup Europe 2021 che ha visto svolgere la sua prima tappa lo scorso fine settimana al Nogaro.